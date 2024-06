6 Gründe, warum ihr Windows 10 auf Windows 11 upgraden solltet und 4 Gründe, die dagegen sprechen

Mehr zu Windows 11: Windows 11 soll langfristig Windows 10 ablösen. Microsoft verspricht für den Wechsel neue Features und einige Verbesserungen. Doch was ist eigentlich wichtig und was sollte jeder User wissen, der sich überlegt, auf Windows 11 zu wechseln? MeinMMO stellt euch 6 Dinge vor, die ihr zum neuen Betriebssystem wissen solltet:

Microsoft will „Offline-Modus“ von Windows 11 abschaffen, schockiert damit tausende Gamer: Denn die fühlen sich an Probleme mit Diablo 4 erinnert

Die KI-Funktionen sind jedoch unter vielen Nutzern umstritten. Seid ihr absolut kein Freund von KI-Funktionen, dann könnte das auch für euch ein Grund gegen Windows 11 sein. Wir zählen es aber in unserer Liste zu den positiven Punkten. Am Ende kommt es auf euch an, ob ihr KI eher positiv oder negativ seht.

Außerdem hat Microsoft für Spieler eine Funktion namens AI Super Resolution (Auto SR) entwickelt, die die Bildwiederholrate in Spielen für ein flüssiges Spielerlebnis verbessert. Sie nutzt die integrierte NPU, um die Bildrate in Echtzeit zu erhöhen.

Unter Windows 11 könnt ihr etliche neue KI-Funktionen wählen. Einige davon, etwa Microsoft Copilot, hat es auch zu Windows 10 geschafft, andere Features könnt ihr nur exklusiv unter Windows 11 nutzen: So gibt es eine neue Copilot-App in Windows 11 mit Unterstützung für Plugins, Smartphone-Interaktion und Power Automate.

Microsoft stellt am 14. Oktober 2025 den Support für Windows 10 ein. Dann erhaltet ihr mit Betriebssystem keine Sicherheits- und Funktionsupdates mehr. Das größte Problem ist jedoch, dass Microsoft problematische Lücken in Windows 10 nicht mehr stopfen wird. Damit seid ihr anfälliger für Malware.

