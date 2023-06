Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Was wäre die Alternative? Einige Gamer überlegen tatsächlich, ob man nicht mal Linux eine Chance geben könnte. Denn wenn Windows langfristig in die Cloud wandern soll, wäre Linux zumindest eine kostenlose und dauerhaft offline verwendbare Alternative.

Viele Gamer fühlen sich auch an die Probleme mit Diablo 4 erinnert, welches auf einen Always-Online-Kopierschutz setzt. So meint jemand sarkastisch:

Was sind die Befürchtungen? Auf reddit wird die Vorstellung eines Windows-Systems, welches vollständig in der Cloud liegt, mit Sorge diskutiert. So erklärt jemand:

Doch genau diese Gaming-Strategie macht vielen Gamern Angst. Denn viele Gamer wollen kein “Windows in der Cloud” haben, dass man nur noch Online nutzen kann. Viele fühlen sich an Diablo 4 erinnert, wo es ebenfalls keinen “Offline-Modus” gibt.

Die zunehmende Verlagerung von Windows 11 in die Cloud wird als langfristige Chance in Microsofts “Modern Life”-Konsumentenbereich genannt, einschließlich der Nutzung “der Leistungsfähigkeit der Cloud und des Clients, um verbesserte KI-gestützte Dienste und ein vollständiges Roaming der digitalen Erfahrungen der Menschen zu ermöglichen.”

