Großer Fund in Pokémon GO zeigt neue Items – Werden das die Crypto-Raids?

Ein riesiger Leak zu Pokémon GO zeigt eine Reihe von neuen Items zu Team GO Rocket und lässt Trainer rätseln. Wir von MeinMMO zeigen euch, was im Spiel genau gefunden wurde und verraten euch, was die Community dahinter vermutet.

Wer ist Team GO Rocket? Ähnlich wie im Anime, müssen sich auch in Pokémon GO die Trainer immer wieder gegen die Mitglieder von Team Rocket beweisen. So habt ihr die Möglichkeit an PokéStops und Ballons gegen die Bösewichte anzutreten und ihre Crypto-Pokémon zu retten.

Nun wurden durch die PokeMiners eine Reihe von neuen Inhalten im Spiel entdeckt, die unter anderem auch auf Änderungen bei Team GO Rocket hindeuten. Was genau gefunden wurde und welche Vermutungen die Community zu den neuen Inhalten hat, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Wer sind die PokeMiners?

Bei den PokeMiners handelt es sich um eine Gruppe von Dataminern, die in regelmäßigen Abständen im Spiel nach Informationen zu geplanten Features oder neuen Pokémon suchen. Ihre Funde teilen sie dann über die sozialen Netzwerke mit anderen Spielern.



Auch wenn die Aussagen der PokeMiners in der Vergangenheit immer gestimmt haben, handelt es sich dabei nicht um offizielle Informationen. Niantic kann diese Daten deshalb jederzeit noch ändern oder sich gegen einen Release entscheiden.

Funde zeigen 3 neue Rocket-Items

Was wurde gefunden? Wie der Reddit-User redwineandbeer in seinem Beitrag zeigt, sind die PokeMiners bei ihrer letzten Suche auf einige neue Grafiken im Spiel gestoßen. Dabei fielen den Trainern vor allem drei neue Items direkt ins Auge.

So seht ihr in der ersten Reihe der Grafik eine kleine Maschine, die als Konverter bezeichnet wird. Daneben befinden sich zwei Kristalle, welche die Namen “Schatten-Kristall” und “Schatten-Splitter” tragen.

Da die Namen der beiden Kristalle das Wort “Schatten” beinhalten, deuten sie somit direkt auf einen Zusammenhang zu Team GO Rocket hin, deren Crypto-Pokémon im englischen auch als “Shadow-Pokémon” bezeichnet werden.

Hinzu kommt eine weitere Grafik im mittleren Teil der gefunden Assets, die das typische “R” der Bösewichte enthält. Diese soll laut den PokeMiners für eine Rocket-Übernahme stehen.

Was könnte hinter den neuen Items stecken?

Crypto-Raids: Da es bereits seit Monaten immer wieder Rocket-Übernahmen gibt und man mit Hilfe von Rocket-Radaren auch bereits die Bosse Arlo, Sierra und Cliff aufspüren kann, vermuten Trainer hinter den gefundenen Items ein völlig neues Rocket-Feature: Crypto-Raids.

Dazu waren in der Vergangenheit immer wieder Hinweise in den Texten vom Spielcode aufgetaucht und durch die PokeMiners veröffentlicht wurden. Demnach arbeitet Niantic wohl an einer Möglichkeit, in speziellen Raids gegen die beliebten Crypto-Pokémon anzutreten, um sich diese im Anschluss zu sichern.

In den Kommentaren rätseln die Trainer deshalb, welche Funktion die neuen Items bei den Crypto-Raids haben könnten. So kann man dort folgende Ideen lesen (via reddit.com):

Notcloselyrelated: “Kristall und Splitter? Also meine Vermutung – 6 Splitter erhalten, indem man 6 verschiedene Rocket-Bosse besiegt und einen Schattenkristall erhält. Benutze den Schattenkristall, um in Crypto-Raids zu kämpfen. Du bekommst einen kostenlosen Schattenkristall pro Woche […] und du kannst ihn nicht im Shop kaufen, aber du kannst 6 Rocket-Radare kaufen, um den Schattenkristall schneller zu bekommen.”

JakeFrommStareFarm: “Ich vermute, dass man die Splitter aus Crypto-Raids bekommt. Man bekommt den Kristall, wenn man genug Splitter gesammelt hat, und dann benutzt man den Konverter, um den Kristall in einen Meisterball zu verwandeln.”

martycochrane, eine Mitglied der PokeMiners: “Wir glauben nicht, dass die Schattenedelsteine und -fragmente (bei den Assets heißen sie Kristalle und Splitter, was nicht verwirrend ist) Zugangsvoraussetzungen sind. Sie scheinen Kampfgegenstände zu sein. Unsere beste Vermutung ist, dass ihr sie benutzt, um den Raid-Boss zu erzürnen oder zu unterdrücken, aber ihr braucht sie nicht, um den Raid zu machen.”

Wie ihr die Bosse von Team GO Rocket aktuell aufspürt, zeigen wir euch im nachfolgenden Video:

Eigene Crypto-Pokémon: Doch ein Zusammenhang mit den gefundenen Crypto-Raids ist nicht die einzige Idee, die in der Community kursiert. Andere Spieler könnten sich auch vorstellen, dass man damit die Möglichkeit hat, sich eigene Crypto-Pokémon zu erstellen.

So schreibt IEatKids26 in den Kommentaren (via reddit.com): “Ich hatte gehofft, dass man mit Schattenkristallen seine eigenen Cryptos erzeugen kann, aber da habe ich mich wohl getäuscht.”

Grundsätzlich sind die Crypto-Pokémon für den Kampf besonders interessant, da ihr Angriffswert 20 % höher ist, als in ihrer normalen Form. Dadurch machen sie beim Gegner mehr Schaden. Bei den Trainern erfreuen sie sich starker Beliebtheit.

Allerdings spricht aufgrund der Hintergrundgeschichte auch einiges gegen diese Idee, wie Banjo1812 in Kommentaren zusammenfasst (via reddit.com): “Cryptos sollen gequälte Pokemon sein, die so schlecht behandelt werden, dass sie stärker werden. Wir werden auf keinen Fall dazu ermutigt, das zu tun. Nintendo oder Game Freak oder wer auch immer Niantic Pokemon zur Verfügung stellt, würde das nicht zulassen.”

Ob die neuen Items also wirklich etwas mit den gefundenen Crypto-Raids zu tun haben oder doch für etwas völlig anderes gedacht sind, bleibt vorerst abzuwarten. Sobald es hierzu neue Infos gibt, erfahrt ihr es bei uns auf MeinMMO.

Fund deutet zwei weitere wichtige Neuerungen im Spiel an

Neben den neuen Items zu Team GO Rocket sind in den Assets aber auch noch weitere neue Grafiken zu sehen, wie die Sticker zum bevorstehenden Community Day. Ein Teil von ihnen deutet aber auf zwei weitere wichtige Änderungen im Spiel hin, über die sich die Trainer freuen:

Haar-Feature: Eine Überraschung hielten die Assets im Bezug auf den Avatar bereit. Denn wie man in der zweiten Reihe sehen kann, sollen dem Spiel offenbar neue Frisuren, Haarstrukturen und Farben hinzugefügt werden. Eine Änderung, die aus Sicht vieler Spieler bereits seit langem überfällig ist.

Bislang gab es im Bezug auf die Frisur lediglich geschlechtsspezifische Unterschiede. So haben alle männlichen Trainer im Spiel kurze Haare, alle weiblichen Trainer lange Haare, die in einen Zopf gebunden sind. Lediglich die Haarfarbe konnte man bisher anpassen. Die neuen Inhalte könnten somit endlich mehr Vielfalt ins Spiel bringen.

Meisterball: Im unteren Bereich des Bildes lassen sich außerdem eine Reihe von Effekt-Grafiken erkennen. Diese sollen Teil der Cutscene zum Meisterball sein, auf den die Trainer seit langem warten. Und auch die Entwickler selbst heizten die Gerüchte um einen baldigen Release des Meisterballs mit einem Tweet am 15. Mai 2023 noch einmal an.

Wie gefallen euch die Funde der PokeMiners? Was glaubt ihr, wofür die neuen Items gedacht sind? Und werdet ihr die Frisur eures Avatars ändern, wenn ein solches Feature eingeführt wird? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

