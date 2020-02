GeForce Now verliert mit Bethesda neben ESO und Fallout 76 viele weitere Spiele. Eine weitere Schlappe für GeForce Now nach Blizzards Absage. Was ist los?

Was ist GeForceNow? GeForceNow ist ein Cloud-Gaming-Service von Nvidia. Ihr könnt Spiele beispielsweise von Steam über die Cloud streamen. Zum zocken braucht man keine schnelle Hardware mehr, sondern nur noch eine gute Internetverbindung.

Was ist passiert? In einem offiziellen Post hatte Nvidia bekannt gegeben (via nvidia), dass alle Spiele von Bethesda von GeForce Now entfernt werden. Dazu gehören unter anderem:

Fallout 3 und 76

Fallout New Vegas

The Elder Scrolls 5: Skyrim und Special Edition

Doom (2016)

Dishonored und Dishonored 2

The Evil Within 2

Elder Scrolls Online

Spiele wie Elder Scrolls Online funktionierten ohnehin nur mit dem Steam-Client: Wer Elder Scrolls Online über Bethesda selbst erworben hatte, konnte das Spiel über GeForce Now auch vorher schon nicht verwenden.

Spiele wie Elder Scrolls Online werden nicht mehr von GeForce Now unterstützt.

GeForce Now ohne ESO und Fallout 76

Welches Spiel von Bethesda kann ich noch spielen? Der einzige Titel, der weiterhin erhältlich und spielbar bleibt, ist der Shooter Wolfenstein: Youngblood. Alle anderen Titel werden nicht mehr unterstützt.

Lohnt sich Wolfenstein: Youngblood?

Was ist Wolfenstein: Youngblood? Wolfenstein: Youngblood ist ein Koop-Shooter aus der Wolfenstein-Reihe. Die Handlung spielt 19 Jahre nach dem Ende des letztens Teils „A New Colossus“. Der Spieler übernimmt die Rollen der beiden Töchter des bisherigen Helden BJ Blazkowicz, das Spiel ist auf den Coop-Modus ausgelegt.

Das Spiel bot unter anderem das coole Feature, dass sich für den Coop-Part nur einer der beiden Spieler das Spiel kaufen musste. Auch sonst hatte uns auf MeinMMO das Spiel gut gefallen und wir hatten euch Gründe genannt, warum sich Youngblood so richtig für Neueinsteiger lohnt.

Warum ist das nicht die einzige schlechte Neuigkeit? Erst neulich hatte Acticision Blizzard seine Spiele von GeForce Now entfernt und damit Spieler verärgert. Auch ein Spieler war nach wenigen Minuten Spielzeit gebannt worden, als er GeForce Now genutzt hatte.

Ein Lichtblick ist, dass Nvidia versprochen hatte, dass 2020 auf jeden Fall Cyberpunk 2077 von CD PROJEKT RED und zwar mit voller Raytracing-Unterstützung kommen werde.