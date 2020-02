5 Minuten GeForce Now – WoW-Account für anderthalb Jahre gesperrt

Einige Spiele von Activision Blizzard, darunter World of Warcraft, waren kurze Zeit auf Nvidias Cloud-Gaming-Plattform GeForce Now spielbar. Das war offenbar ein Fehler und wer das Angebot genutzt hat, bekommt nun wohl Strafen.

Dafür gab es den Bann: Der reddit-Nutzer und WoW-Spieler Rogtrain hat das Angebot von Nvidia angenommen, WoW über GeForce Now zu spielen. GeForce Now ist ein sogenannter Cloud-Service.

Der Service erlaubt es, Spiele in voller Leistung auf schwächeren Geräten zu spielen, indem es gestreamt wird. Grob gesagt bedeutet das, ihr bedient einen stärkeren PC via Fernsteuerung und seht euch auf eurem Gerät das Bild des Spiels an.

Rogtrain hat sich laut eigenen Angaben nur für fünf Minuten lang auf seinem Lichtgeschmiedeten Paladin umgesehen um zu schauen, ob der Service etwas taugt. Eine Woche später hat er einen Bann bis August 2021 erhalten.

Warum ist der Bann so lang? Die Nutzung von Cloud-Diensten verstößt gegen die Nutzungsrichtlinien von Blizzard. Das wird an mehreren Stellen der EULA erklärt. Ein möglicher angewandter Punkt könnte sein:

Code und/oder Software, der bzw. die nicht ausdrücklich von Blizzard genehmigt wurde und im Zusammenhang mit dem Battle.net-Client, Battle.net, einem Spiel und/oder den diesbezüglichen Komponenten oder Funktionen genutzt werden kann, um das Gameplay zu verändern und/oder zu vereinfachen. Blizzard-Endnutzervereinbarung

Dass der Bann aber gleich so lange dauert liegt daran, dass Rogtrain bereits zu The Burning Cruade, also vor etwa 13 Jahren, einen Bann für den Kauf von Gold gegen Echtgeld erhalten hat. Die Strafen bei Blizzard sind kumulativ und verfallen offenbar nicht.

Blizzard und GeForce Now

Das ist der Hintergrund: GeForce Now hat eine Zeit lang irrtümlicherweise eine Reihe von Blizzard-Spielen im Dienst angeboten, darunter auch WoW. Nur kurz darauf wurden jedoch sämtliche Spiele von Activision Blizzard wieder entfernt.

Fans hat das enttäuscht, aber der Grund war offenbar ein Missverständnis. Nvidia durfte die Spiele während der Beta bis zum 4. Februar anbieten und ging davon aus, dass das auch danach noch problemlos gehen würde (via golem).

Activision Blizzard war damit aber wohl nicht einverstanden.

Gibt es einen Cloud-Service für WoW? Ob die Spiele noch einmal zurückkommen, steht bisher nicht fest. Allerdings steht Activision Blizzard aktuell in Verhandlungen mit Google, im Zuge derer auch die Overwatch League zu Youtube gewechselt ist.

Es ist also denkbar, dass die Blizzard-Spiele bald über den Cloud-Service von Google spielbar sind, Google Stadia: