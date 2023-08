Wir erklären euch in einem kurzen Video, wie ihr in Baldur’s Gate 3 euren Charakter zurücksetzt und eure Klasse neu wählt.

Auch in diesem Jahr findet die gamescom erneut in Köln statt. Sie gilt als einer der größten Videospielmessen der Welt und beginnt 2023 mit der Opening Night Li...

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

“Sehr enttäuschend. Das ist so enttäuschend, das ist eine so besondere Nacht für viele, viele Entwickler. Es ist wirklich enttäuschend zu sehen, dass sich jemand so verhält. Aber wir machen sofort mit der Show weiter.”

Ein Jahr, nachdem Elon Musk sich mit seinem Build in Elden Ring blamierte, denkt er noch immer an das RPG

Insert

You are going to send email to