GTA 6: Fan kapert deutsche TV-Show über Fußball, wird mit einem Glas Wasser verjagt

Grand Theft Auto 6 ist wohl eines der meist erwarteten Spiele der Gaming-Branche. Seit Jahren rätseln Fans, wann das Action-Spiel veröffentlicht wird – oder zumindest wann wir endlich offizielle Informationen oder sogar einen Trailer erhalten. Doch manche Fans sind beim Warten offensichtlich etwas ungeduldiger als andere.

Um welche Show ging? Der „Sport1 Doppelpass“ ist eine Talkshow des Sport-Senders „Sport1“, in der über Fußball, allen voran den aktuellen Spieltag der Fußball-Bundesliga gesprochen wird. In der Talkshow sind dabei stets verschiedene Experten zu Gast, die die Leistungen der unterschiedlichen Teams diskutieren.

Was hat der Fan gemacht? Ein enthusiastischer GTA-Fan hat am Sonntagmorgen die Liveshow des „Sport1 Doppelpass“ unterbrochen.

Während der ehemalige Nationalspieler Steffan Effenberg gerade über das Spiel von Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln sprach, stürmte der Unbekannte das Set und unterbrach das Gespräch. Dabei fragte er die Beteiligten unter anderem, ob einer von ihnen bereits GTA 6 gespielt habe.

Kurz darauf betrat ein weiterer Mann die Liveshow und übergoss den Störenfried mit Wasser, ehe beide von Moderator Florian König aufgefordert wurden, „ganz schnell“ das Set zu verlassen.

Einen Clip, der die Unterbrechung der Livshow zeigt, könnt ihr auf Twitter sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt Unbekannter unterbricht Liveshow des Sport1 Doppelpass

Wie ist der aktuelle Stand von GTA 6? Auch im August 2023 gibt es keine neuen Informationen, wie der Stand der Entwicklung von GTA 6 ist und wann das Spiel erscheinen soll.

Im September 2022 gab es einen großen Leak zu GTA 6, aus dem einige Erkenntnisse zu dem neusten Ableger der Action-Reihe resultierten. Seitdem ist es jedoch wieder deutlich ruhiger um den Titel geworden.

Einzig ein Finanzbericht von Take Two deutete auf einen möglichen Release von GTA 6 im Jahr 2024 hin. Take Two ist der Publisher der GTA-Reihe und sagte in dem Finanzbericht, man erwarte im Geschäftsjahr 2025 „mehr als 8 Milliarden US-Dollar an Nettobuchungen“, da in dem Zeitraum „mehrere bahnbrechende Titel“ geplant sind, von denen sie erwarten, dass sie neue „Qualitäts- und Erfolgsstandards setzen.“

Dennoch war Rockstar Games nicht untätig – eine vielversprechende News zu GTA gab es. Das Studio gab im August bekannt, das Entwicklerteam einiger beliebter Multiplayer-Mods zu verpflichten, die auf Rollenspiel-Servern genutzt werden:

Inoffizielle Rollenspiel-Server sind seit Jahren ein Hit in GTA 5, jetzt investiert sogar Rockstar selbst