GTA 6: Offizieller Finanzbericht weist ziemlich deutlich auf Release 2024 hin – Das sagt Take-Two

Welche Spiele könnten erscheinen? Es gibt einige Hinweise darauf, dass es sich bei einem der angedeuteten Releases um GTA 6 handeln könnte. So hatte Take-Two bereits im Vorfeld gesagt, dass das Spiel “kreative Maßstäbe” für die Unterhaltungsbranche setzen soll, was recht ähnlich zu den Andeutungen im Bericht klingt.

Wir glauben, dass wir im Geschäftsjahr 2025 in unsere nächste Wachstumsphase eintreten werden, da wir mehrere bahnbrechende Titel planen, von denen wir erwarten, dass sie neue Qualitäts- und Erfolgsstandards setzen und uns in die Lage versetzen werden, mehr als 8 Milliarden US-Dollar an Nettobuchungen […] zu erzielen.

Was genau sagte Take-Two? In der Pressemitteilung zum Finanzbericht spricht der Publisher von einem “herausfordernden Konsumumfeld” und einer Verlängerung der Entwicklungszeiträume mehrerer “hochkarätiger Titel”. Zudem heißt es:

Woher kommen die Informationen? Der GTA-Publisher Take-Two stellte am 17. Mai seinen vierteljährlichen Investorenbericht vor und machte darin und in einer begleitenden Pressemitteilung einige vielversprechende Andeutungen:

