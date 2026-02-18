GTA erklärt Mods zur Chefsache, schließt nach 9 Jahren beliebte Plattform der Fans

Obwohl GTA 6 wohl schon in den Startlöchern steht, gibt es nochmal einige Änderungen bei GTA 5 Online und die betreffen ausgerechnet die Menschen, die das Spiel über Jahre so groß gemacht haben.

Was ist das für eine offizielle Plattform? Vor etwa einem Monat hat Rockstar Games seinen offiziellen Mod-Shop für GTA 5 Online gestartet. Dieser folgt auf den Kauf des Studios Cfx.re, das sich zuvor auch ohne die Unterstützung von Rockstar um Modding von GTA und Red Dead Redemption gekümmert hat.

Rockstar möchte jedoch jetzt wohl etwas vom Kuchen abhaben, weshalb sie mit ihrem eigenen Produkt an den Start gehen. Das betrifft jedoch die Konkurrenz von alt:V. Der Multiplayer-Modding Anbieter für GTA 5 ermöglichte Spielern 9 Jahre lang, Server für das Spiel zu modden und damit eigene Spielmodi zu entwickeln.

Doch damit ist jetzt Schluss, denn wie die Entwickler bestätigen, erhielten sie eine Nachricht von Rockstar Games und Take-Two Interactive, die klarmacht, dass FiveM die einzige lizenzierte Plattform für GTA 5 sei.

Bye, Bye alt:V

Was bedeutet das für die Plattform? Die Entwickler von alt:V werden sich nicht gegen Rockstar Games und Take-Two Interactive zur Wehr setzen und haben bereits angekündigt, ihren Dienst 2026 zu beenden. Dabei geben sie den Entwicklern noch bis zum 6. Juli Zeit, um alle Server auf FiveM zu migrieren.

Ab diesem Datum wird dann die Infrastruktur rund um alt:V abgeschaltet, was bedeutet, dass die Server dann, egal ob übertragen oder nicht, nicht mehr funktionieren. Bereits vorher werden die Neuanmeldungen gestoppt und die Serverlisten verschwinden.

Wieso jetzt? Dass Rockstar Games das Ende von alt:V nach neun Jahren genau dann einbringt, als man mit Cfx.re seinen eigenen Mod-Store veröffentlicht hat, wirkt von außen nach mehr als nur einem Zufall.

Auch die inzwischen von Rockstar Games gekauften Modder bei FiveM mussten sich von den Entwicklern vor dem Kauf anhören, ihre Mods würden die „Piraterie erleichtern“, wie PCGamer.com schreibt.

Für die Spieler und Serverbetreiber bedeutet das Ende von alt:V Ärger und Arbeit, denn sie müssen zur Rockstar-eigenen Plattform FiveM wechseln und dafür auch einige ihrer Arbeiten anpassen. Offen bleibt, warum Rockstar diesen Schritt noch macht, nachdem mit GTA 6 die Karten neu gemischt werden. Wann es mit GTA 6 losgeht, erfahrt ihr hier: Chef von GTA 6 verrät, wann es endlich losgeht und wann wir mit Trailer 3 rechnen können

Quelle(n): pcgamer.com
