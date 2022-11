Wann kommt GTA 6 raus? Selbst Microsoft glaubt an einen Release im Jahr 2024

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Dennoch ist es wichtig zu erwähnen, dass Microsoft so ein Statement in einem öffentlich einsehbaren Bericht raushaut.

In dem Statement (via service.gov.uk ) erklärt Microsoft, dass die Spiele von Activision Blizzard keinen so großen Teil am Markt ausmachen, um die Konkurrenz zu schädigen. Dabei kommen sie auch auf andere großen Spiele und Publishern wie Take-Two Interactive zu sprechen, die Publisher von Rockstar-Spielen.

In einem Statement über den Kauf von Activision Blizzard äußerte sich Microsoft jetzt ganz am Rande darüber, wann sie den Release des Titels erwarten.

Was ist los bei GTA VI? Von Rockstar Games gibt es noch keine neuen Infos zu dem Spiel. Erst vor wenigen Monaten, im September 2022, gab es einen Mega-Leak, der Tonnen an Gameplay von GTA 6 zeigte. Allerdings wohl aus frühen Entwicklungsphasen.

Insert

You are going to send email to