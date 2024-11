Das Halloween-Event in GTA Online hält eine coole Alien-Waffe bereit – So bekommt ihr sie

Halloween ist zwar schon vorbei, in GTA Online läuft aber noch ein Event, bei dem ihr eine exklusive Waffe erhalten könnt. Wir zeigen, euch, was ihr dafür tun müsst.

Was ist das für ein Event? Seit einigen Wochen läuft ein großes Halloween-Event in GTA Online. Während es in den vergangenen Wochen bereits Zombie-Angriffe gab, läuft aktuell das große Finale, das am 6. November 2024 endet. Bis dahin haben Spieler noch die Möglichkeit, eine ganz bestimmte Waffe zu ergattern.

Sie hat zwei Besonderheiten:

Die Waffe kann nur in diesem Zeitraum, also noch bis zum 6. November, gefunden werden.

Es handelt sich dabei um eine besondere Alien-Waffe namens „Schocker“.

Wir erklären euch, was ihr tun müsst, um die Waffe noch vor Ende des Events zu bekommen.

Eine waschechte Alien-Entführung

Was ist für eine Waffe? Schocker macht dem Namen alle Ehre: Die Waffe kann eure Gegner zwar nicht töten, aber mit einem gezielten Treffer kampfunfähig machen. Die Waffe liegt aber nicht einfach irgendwo in der Welt herum.

Nein, um den Schocker zu erhalten, müsst ihr euch von Aliens entführen lassen.

Wie bekommt man die Waffe? Während des aktuellen Events schweben über der Map von GTA Online mysteriöse UFOs. Die gab es bereits in der Vergangenheit zu sehen, jetzt müsst ihr euch von einem von ihnen nach oben ziehen lassen. Dabei müsst ihr folgende Punkte beachten:

Die UFOs erscheinen nur nachts zwischen 22:00 und 04:00. Das entspricht im Spiel einem Zeitraum von etwa 12 Echtzeitminuten.

Kommt ihr den UFOs zu nahe, versagt euer Fahrzeug, und ihr müsst zu Fuß weiter. Plant dementsprechend, denn manche Alien-Entführungen finden auf hohen Dächern statt.

Es können pro Lobby nur drei Spieler gleichzeitig entführt werden – macht das Ganze also lieber in einer privaten Lobby.

Hat die Entführung geklappt, werdet ihr verschleppt und erwacht in einem Keller unter Fort Zancudo. Nach dem Erwachen solltet ihr Folgendes tun:

Schnappt euch das Brecheisen vom Tisch an der Wand.

Verlasst den Raum und findet im nächsten Raum auf der linken Seite eine Holzkiste. Öffnet sie mit dem Brecheisen und findet den Schocker.

Ihr müsst den Ort nun wieder verlassen, bevor ihr die Waffe euer Eigen nennen dürft. Verlasst den Raum und lauft bis zum Ende des Flurs. Dort wartet ein kleines Rätsel auf euch. Über vier Hebeln sind vier Symbole abgebildet. Ihr müsst die Hebel in der richtigen Reihenfolge betätigen.

Kehrt dafür zurück in die verschiedenen Räume, die vom Flur wegführen. In jedem von ihnen findet ihr eines der besagten Symbole. Zählt, wie oft ein Symbol pro Raum vorkommt. So erhaltet die Reihenfolge 1-4. Betätigt die Hebel korrekt und schon entkommt ihr dem Bunker samt Schocker und einer Geldbelohnung.

Achtung: Ihr habt für das Rätsel nur drei Versuche. Solltet ihr scheitern, werdet ihr sterben, und der Schocker ist dahin. Und noch einmal zur Erinnerung: Ihr solltet euch mit der Entführung beeilen, denn das Event dauert nur noch bis zum 6. November. Erst kürzlich hat Rockstar in GTA 5 eine Änderung vorgenommen: Nach über 10 Jahren ruiniert die neue Erweiterung von GTA 5, eines der besten Features auf den Autobahnen