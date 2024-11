Spieler glauben, dass der Mond ihnen verrät, wann es neue Informationen zu GTA 6 gibt

Die Community meint zu wissen, wann neue Informationen für GTA 6 angekündigt werden. Das Datum dazu soll ausgerechnet ein Mond liefern.

Es gibt vermutlich wenig Titel, auf die Millionen von Spielern so sehr hinfiebern wie auf den neuesten Teil der GTA-Reihe. Wann das Spiel genau erscheinen wird, ist bisher noch unbekannt. Lediglich der Zeitraum Herbst 2025 ist bisher angekündigt.

In der Community teilt ein Spieler jetzt seine Vermutung, wann neue Informationen zum Spiel veröffentlicht werden. Den Hinweis zum Datum soll dabei der Mond liefern.

Mondphase vergleichen, Datum erkennen

Was vermutet der Spieler? Rockstar Games, der Entwickler von GTA, hat vor kurzem einen neuen Beitrag auf X veröffentlicht. Obwohl es hier um Infos zu GTA Online geht und nicht um GTA 6, vermutet der Spieler jedoch einen Hinweis, der mithilfe des Mondes im Bild versteckt wurde.

Wie er in seinem Beitrag auf Reddit zeigt, gab es im letzten Jahr bereits einmal einen ähnlichen Post, bei dem ein Mond zu sehen war. Verglich man diesen Mond mit den kommenden Phasen des Mondes im realen Leben, konnte man dabei das Datum 1. Dezember 2023 herauslesen.

An diesem Tag veröffentlichte Rockstar Games letztlich die Ankündigung zum ersten Trailer von GTA 6.

Den Beitrag auf Reddit binden wir hier für euch ein:

Der Spieler vermutet, dass Rockstar Games in dem aktuellen Post ebenfalls so vorgeht und auf diese Weise einen Hinweis streuen möchte, wann es wieder neue Informationen zu GTA 6 geben wird. Sollte der Spieler mit seiner Theorie richtig liegen, dann könnte dies am 22. November 2024 der Fall sein.

Was sagt die Community dazu? Die Theorie, die der Spieler in dem Beitrag vertritt, wird von vielen Kommentatoren als wahrscheinlich und realistisch angesehen. Dennoch gibt es auch Stimmen, die von der Theorie in der Form nicht komplett überzeugt sind. Einige der Kommentare lauten:

Der Mond ist auf beiden Bildern prominent zu sehen. Die Theorie ist plausibel , schreibt SomeChunkyMilk

, schreibt SomeChunkyMilk Ok, das glaube ich tatsächlich, vor allem weil der Mond auf beiden Bildern ungewöhnlich groß ist , meint auch iSvad

, meint auch iSvad Moment mal. Ich soll also glauben, dass ein Beitrag von Ende September 2023 auf eine Veröffentlichung des Trailers im Dezember, also zwei Monate später, hindeutet… und dieser hier wird auf magische Weise im selben Monat erscheinen? Warum sollte es nicht dieselbe Mondphase sein, aber im Januar? , merkt SliceOfTy an

Die Ankündigung von GTA 6 wurde übrigens bereits vorab von einem Journalisten gespoilert, der seine Informationen aus einem großen Daten-Leak bekam. Dies sorgte bei Rockstar für so viel Frust, dass sie überlegten, ihre eigene Ankündigung zu verschieben: Der Chef von Rockstar war so genervt von Insider-Berichten und Leaks, dass er alle Pläne für GTA 6 umwerfen wollte.