Seit kurzem gibt es in GTA Online ein UFO zu finden. Das taucht aber nur an einem bestimmten Ort und zu bestimmten Zeiten auf. MeinMMO fasst zusammen, was es damit auf sich hat und wo ihr es findet.

Was ist das für ein Event? Dabei handelt es sich um das sogenannte Sightseeing-Event, bei dem vom 15. bis zum 21. Oktober jeden Tag ein UFO erscheint.

Das erste UFO wurde bereits gesichtet und taucht nur zu bestimmten Tageszeiten an einer bestimmten Stelle auf. Keiner weiß aktuell so genau, was dieses Event noch so mit sich bringt und das lässt die Spieler natürlich rätseln.

Wir verraten euch, wann und wo ihr das UFO findet und was die Spieler hinter dem Event vermuten. Hier könnt ihr das UFO und den Fundort auch im Video sehen:

Fundort des UFOs in GTA Online

An diesem Ort findet ihr das UFO: Das UFO spawnt im Norden der Map von GTA Online, auf einer Landzunge von Paleto Bay.

Es bleibt zudem abzuwarten, ob das UFO in den nächsten Tagen seinen Standort ändert. Bisher hat es sich bei allen Spielern immer an der gleichen Stelle gezeigt.

Fliegt aber nicht zu nah an das UFO dran. Sobald ihr euch mit einem Flugzeug zu nah an das Objekt heranfliegt, stürzt ihr ab. Offenbar wird das UFO von einer Art Kraftfeld geschützt.

Ihr findet es allerdings nur zwischen 22 Uhr nachts und 3 Uhr morgens Ingame-Zeit. Das UFO ist somit nur im Dunkeln zu finden.

Hier findet ihr den Ort auf der Karte, im Norden bei Paleto Bay.

Vorbereitung auf Halloween?

Was hat es damit auf sich? Darüber grübeln gerade zahlreiche Spieler. Bisher gibt es noch keinen genauen Anhaltspunkt dafür, was es damit auf sich hat.

Mit dem UFO-Event könnte es sich einfach um eine Andeutung zu GTA: San Andreas handeln. Schließlich hat Rockstar bereits einige Spezial-Events zu Ehren des Releases der Remakes von GTA: San Andreas, Vice City und GTA III angekündigt.

Das ist auch einer der ersten Anhaltspunkte, der von Spielern genannt wird (via reddit). Andere Spieler vermuten, dass es sich bei dem Event um eine Art Vorbereitung zum angekündigten Halloween-Event handelt. (via reddit)

Was ist bisher über das Halloween-Event bekannt? Im Grunde noch gar nichts. Traditionell gibt es zu Halloween meistens Rabatte und Boni für die Spieler. Manchmal gibt es auch spezielle, coole Fahrzeuge.

Möglicherweise plant Rockstar dieses Jahr eine größere Nummer, zumindest könnte das UFO-Event darauf hindeuten. Letztlich bleibt nichts, als abzuwarten, was in der kommenden Woche passiert.

Was haltet ihr von dem Event? Glaubt ihr der Theorie, dass es sich um die Vorbereitung zu Halloween handelt?