In GTA Online gab es nach einem Update wieder einen kuriosen Glitch. Dieser konnte mal eben ganze Lobbys teleportieren und sorgte so für großes Durcheinander.

Was war das für ein Glitch? Stellt euch vor, ihr geht in GTA Online euren Geschäften nach. Vielleicht cruised ihr gerade durch Los Santos oder plant einen Überfall. Vielleicht gönnt ihr euch auch gerade ein Glas Champagner in eurem goldenen Helikopter.

Plötzlich wird euer Bildschirm schwarz und ihr findet euch vor der Wohnung irgendeines Spielers wieder. Zusammen mit der gesamten Lobby.

Die sind natürlich genauso überrascht wie ihr und bis an die Zähne bewaffnet. Das führt quasi zwangsläufig zu einem unfreiwilligen “Mexican Stand-Off” oder Duell, nur eben mit zig anderen Spielern.

Das Chaos könnt ihr euch nicht nur vorstellen, sondern auch hier direkt im Video anschauen:

Gibt es Hacker jetzt etwa auch auf Konsolen? Schuld ist wohl ein Update

Was war die Ursache des Fehlers? Die Quelle des Glitches konnten die Spieler, lange nicht genau ausmachen. Es gab kein offensichtliches Update oder ähnliches, was einen derartigen Fehler für Spieler sichtbar einbauen konnte.

Diese Vermutung lag zunächst nahe, da GTA Online immer wieder Probleme mit Hackern und Cheatern hat. Bisher ist das Problem aber überwiegend PC-Spielern vorbehalten. Die sind da schon ein wenig abgehärtet, während Konsolen-Spieler deutlich überraschter auf den Glitch reagierten (via reddit.com) :

Spurgoth schrieb dazu ironisch: “Es gibt keine Hacker auf Konsole.”

yzer92 wurde ebenfalls Opfer des Glitches und machte Hacker dafür verantwortlich: “Ein Hacker hat 20 von uns zu seiner Garage teleportiert und uns in die Luft gejagt.”

SufficientRecord2402 meint: “Sie [Hacker] können das jetzt auch auf Konsole?”

Der bekannte GTA-Dataminer Tez2 hat allerdings herausgefunden, dass Rockstar offenbar ein Update im Hintergrund aufgespielt hat, das Schuld an diesem Glitch gewesen sein könnte.

Das Update sorgte offenbar dafür, dass bestimmte Aktionen von Spielern diesen Teleport-Glitch verursachen konnten. Es steckt also kein Hacking oder dergleichen dahinter, wie einige Spieler zunächst vermutet haben.

Mittlerweile soll der Fehler sogar wieder behoben sein, wie Tez2 auf Twitter schreibt. (via Twitter.com)

Was geht sonst gerade so in GTA Online? Erst vor kurzem kündigte GTA Online ein größeres Update an, das neue Spezial-Events ins Spiel bringen wird. Diese Events feiern die Ankündigung der Remaster-Versionen von GTA: Vice City, San Andreas und GTA III.

Bisher ist nicht ganz klar, was die Spieler in diesen Updates erwartet. Bisherige Gerüchte sprechen aber dafür, dass es einen Zusammenhang zu den Nachtclubs geben könnte.

Wir haben dennoch für euch zusammengefasst, was die Spieler wohl in diesem Update erwarten könnte und was da passiert.