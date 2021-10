Ihr sucht den schnellsten Heli in GTA 5 Online? Wir zeigen euch die Liste der schnellsten Helikopter 2021 und ihre Spitzengeschwindigkeiten.

Welche Helis gibt es in GTA Online? Ihr findet in der Welt in und um Los Santos eine große Auswahl an Hubschraubern. Die Auswahl reicht von leichten Fahrzeugen, die zum Transport dienen, bis zu stark bewaffneten Helis mit Maschinengewehren und Lenkraketen.

Wozu braucht man schnelle Helis? Ihr könnt mit ihnen Rennen fliegen, Missionen erledigen oder in der offenen Welt Spaß haben. Gerade bei den Missionen für Heist-Vorbereitungen sind bewaffnete Helis eine große Hilfe.

Wir werden diesen Artikel hier regelmäßig für euch aktualisieren, sobald es neue, schnelle Hubschrauber gibt.

Liste der schnellsten Helis aus GTA Online – Stand: 2021

So wird sortiert: In dieser Übersicht zeigen wir euch zwei Tabellen.

Die schnellsten Helikopter sortiert nach Rundenzeit

Die schnellsten Helikopter sortiert nach Höchstgeschwindigkeit

Diese Unterscheidung treffen wir für die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten der Helikopter. In Rennen sind Rundenzeit oft wichtiger als der Top-Speed.

Die Daten dafür beziehen wir von YouTuber Broughy1322, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, alle Fahr- und Flugzeuge auf Herz und Nieren zu prüfen (via YouTube.com). Bei den Höchstgeschwindigkeiten rechnet er mit dem Speed über einen längeren Zeitraum. Nicht also die Spitze während eines Boosts. Wir nutzen seine Analyse für unsere Tabellen.

Anmerkung: Die Tachos und Cockpit-Instrumente in GTA Online sind der Erfahrung nach nicht besonders verlässlich. Die Zahlen von Broughy entsprechen der “echten” Geschwindigkeit der Helikopter. Gut möglich, dass euch GTA Online teilweise andere Werte bei der Geschwindigkeit anzeigt. An der Rangliste verändert das aber nichts.

Zu beachten ist, dass es viele Variablen gibt, wenn es um die Höchstgeschwindigkeit in GTA Online geht. Was unter Umständen zu unterschiedlichen (und höheren) Höchstgeschwindigkeiten führen kann. Darüber hinaus ist jedoch die Tatsache, dass das Ingame-Tacho und andere Formen der Geschwindigkeitsmessung entweder nicht funktionieren oder zumindest ungenau sind (Beispiel auf YouTube). Wenn ihr das also mit euren eigenen Beobachtungen vergleicht, wird man höchstwahrscheinlich falsche Ergebnisse erzielen. Erklärung des YouTubers Broughy zur Berechnung der Geschwindigkeiten – Quelle



Die schnellsten Helis sortiert nach Höchstgeschwindigkeit

Platzierung Helikopter-Modell Geschwindigkeit 11 Buzzard 233,4 km/h 10 Frogger 239 km/h 9 SuperVolito 239,4 km/h 8 Annihilator Stealth 239,8 km/h 7 Sea Sparrow 247,4 km/h 6 Havok 248,2 km/h 5 Swift 251,9 km/h 4 Akula 253,1 km/h 3 Swift Deluxe 253,9 km/h 2 Volatus 259,5 km/h 1 Sparrow 271,6 km/h

Das ist besonders: Auf dem zweiten Platz findet ihr den Volatus. Das Modell gibt es schon lange in der Welt von GTA Online und gilt als “Luxus”. Denn den Mitreisenden auf dem Rücksitz wird Champagner serviert und der Heli kostet 2.295.000 GTA Dollar.

Auf dem ersten Platz findet ihr den Sparrow. Der ist noch recht neu und kam mit dem Cayo-Perico-DLC ins Spiel. Zwar bietet der Heli keinen Champagner an Board, ist dafür aber stark bewaffnet und superschnell. Dazu kommt, dass er mit einem Kaufpreis von 1.815.000 GTA-Dollar noch recht erschwinglich ist.

Die schnellsten Helis sortiert nach Rundenzeit

Platzierung Helikopter-Modell Geschwindigkeit 11 Buzzard 0:57,523 10 Frogger 0:56,757 9 FH-1 Hunter 0:55,902 8 Sea Sparrow 0:55,535 7 SuperVolito 0:55,489 6 Volatus 0:55,388 5 Havok 0:55,234 4 Sparrow 0:54,997 3 Swift 0:54,953 2 Swift Deluxe 0:54,484 1 Akula 0:54,368

Das ist besonders: Trotz seiner beachtlichen Höchstgeschwindigkeit kann der Sparrow beim Thema Rundenzeiten nicht mithalten. Stattdessen schafft es sogar der schwere Kampfhubschrauber FH-1 Hunter in die Top-10. Der Akula schafft es als Tarnkappen-Kampfhubschrauber sogar auf den ersten Platz.

Was macht die schnellsten Helikopter so gut?

An dieser Stelle zeigen wir euch ein paar Exemplare der genannten Helikopter, die ihr unbedingt auf dem Schirm haben solltet.

Der teure Kampfhubschrauber Akula mit der besten Rundenzeit

Der Sparrow mit dem höchsten Top-Speed

Der Swift Deluxe als Alrounder für satte 5 Millionen GTA-Dollar

Wollt ihr andere Helikopter dieser Liste genauer beleuchtet haben, dann schreibt uns hier auf MeinMMO einen Kommentar dazu.

Akula

Kosten: 3.704.050 GTA-Dollar (Mit Rabatt 2.785.000 GTA-Dollar)

3.704.050 GTA-Dollar (Mit Rabatt 2.785.000 GTA-Dollar) Händler: Warstock Cache & Carry

Das macht den Akula besonders: Der Akula ist ein schneller, wendiger Helikopter. Von der Wendigkeit vergleichbar mit dem agilen FH-1 Hunter. Zur besonderen Ausstattung des Helis gehören eine Wärmekamera und eine Nachtsichtkamera. Zu den Waffen gehören Miniguns, die zwar langsamer als die vom Buzzard schießen, aber eine höhere Reichweite haben.

Wer will, kann den Akula auch mit Raketen ausstatten, muss dann aber auf die Minigun verzichten. Dazu gibt es die Option, Bomben auszurüsten, die in verschiedenen Modi aktiviert werden können. Gut gegen Ziele am Boden.

Sparrow

Kosten: 1.815.000 GTA-Dollar

1.815.000 GTA-Dollar Händler: Bei Warstock Cache & Carry als Aufwertung des Kosatka Uboots

Das macht den Sparrow besonders: Der Sparrow ist eine Art “Must Have” des Cayo-Perico-DLCs. Ihr könnt ihn nach dem Kauf über das Interaktionsmenü als Sonderfahrzeug der Kosatka direkt in eurer Nähe anfordern. Das macht den Sparrow ideal für Missionen, um schnell von A nach B zu kommen.

Als Waffen könnt ihr eine Minigun oder Raketen ausrüsten, die Raketen verfolgen Ziele, wenn ihr wollt. Das Gute an den Raketen ist die hohe Feuerrate.

Der Sparrow gehört zu meinen bisher wichtigsten GTA-Online-Käufen im Jahr 2021.

Swift Deluxe

Kosten: 5.150.000 GTA-Dollar

5.150.000 GTA-Dollar Händler: Elitas Travel

Das macht den Swift Deluxe besonders: Optisch ist der Swift Deluxe eine weitere Version des Swift, nur eben vergoldet. Als Ausstattung habt ihr einen Fernseher und eine Kaffeemaschine im Inneren. Optisch könnt ihr den Heli allerdings nicht anpassen – Gold mit schwarzen Streifen ist und bleibt festgelegt.

Mit Waffen könnt ihr den Helikopter nicht ausstatten. Er ist einfach schnell und teuer. Genau richtig, um bei anderen Spielern zu protzen.

Welches ist euer liebster Helikopter in GTA Online? Habt ihr einen Favoriten, den ihr immer nutzt oder mehrere Modelle im Hangar, zwischen denen ihr wechselt? Schreibt uns eure Meinung und Erfahrungen doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit der Community über die verschiedenen Hubschrauber aus.