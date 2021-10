Spieler in GTA Online verliert Rennen auf den letzten Metern, kann sein Pech nicht fassen

Fahrt ihr selbst gern Rennen in Los Santos und wollt diese gewinnen? Wir haben für euch auf MeinMMO eine Übersicht der schnellsten Autos in GTA Online. Dort zeigen wir euch, welche Wagen die beste Höchstgeschwindigkeit haben und welche Wagen hingegen die besten Rundenzeiten fahren. Damit wisst ihr dann genau, auf welchen Supersportwagen ihr sparen solltet, um bei Rennen gut abzuschneiden.

Was sagt die Community? Auf reddit kommt der Clip super an. In 17 Stunden sammelte er schon über 13.000 Upvotes und fast 400 Kommentare. Die Kommentierenden fühlen das Pech des Fahrers mit und beschreiben den Clip als “Schmerz”.

Der letztplatzierte Spieler liegt mit seinem Auto genau in der Mitte der Strecke auf der Seite. Er liegt so, dass er für Fahrer, die mittig aus dem Looping kommen, nur ganz schwer zu erkennen ist. Der Clip-Ersteller ZonZolto zeigt auf reddit, wie das für ihn ausging.

Das macht den Clip besonders: Im Video sieht man ein Stunt-Rennen in der letzten Runde. Die vorderen fünf Plätze kämpfen hart um die Führung, rempeln und crashen. Bei all dem Chaos schafft es der Ersteller des Clips sich durchzumogeln und die Führung einzunehmen.

