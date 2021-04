Twitch-Streamer drängelt sich in GTA Online vor, bekommt sofort Karma ab

Beim Glücksrad auf den Roleplay-Servern von GTA Online können Twitch-Streamer wie Summit1g schnell viel Geld oder sogar Autos gewinnen. Der Streamer drängelte sich in der Schlange vor und hatte dann gleich doppeltes Pech.

Um wen geht es? Der Twitch-Streamer Jaryd “Summit1g” Lamar ist unter anderem bekannt für seine Streams auf den Roleplay-Servern von GTA Online. Er spielt auf dem NoPixel-Server, auf dem sich gerade die größten Streamer zu diesem Thema tummeln.

Bei seinem Versuch, sich einen der begehrten Gewinne am Glücksrad zu schnappen, scheiterte er und wurde gleich zweimal mit Karma bedient (via Dexerto).

Ganz knapp neben dem Hauptgewinn

Was ist da los im Casino? Im Casino auf dem Roleplay-Server gibt es für die Spieler viel zu gewinnen. Geldpreise von 1.000 $ bis 50.000 $ sowie ein Auto findet man auf den Feldern des Rades. Jedes zweite Feld ist eine Niete. Als Summit1g während eines Streams das Casino betrat und sich in der langen Warteschlange mit anderen Spielern einreihte, ging es ihm wohl nicht schnell genug vorwärts.

Er drängelt sich an den wartenden Spielern vorbei und ruft dabei ständig nach seinem Kumpel: “Ey Larry. Larry. Larry, kannst du mich hören? Hast du mir da meinen Platz freigehalten, Larry?” fragt er und bewegt sich dabei Platz für Platz in der Schlange nach vorne. Angeblich hätte Larry ihm einen Platz freigehalten, den Summit1g jetzt beanspruchen will.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Nur wenige Augenblicke später befindet sich der Streamer ganz vorne an der Warteschlange, bezahlt die Gebühr und darf dann am Glücksrad drehen. Fast blieb das Rad auf dem Feld für den Auto-Hauptgewinn stehen. Doch es drehte sich wenige Millimeter darüber hinweg und brachte dem Streamer stattdessen gar nichts.

Der drängelnde Verlierer kommentiert das mit “so knapp hab ich das noch nie gesehen”.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Darum war es doppelt bitter: Der Chat des Streamers behielt die Situation und die anderen Spieler im Casino weiter im Auge. Ihnen fiel auf, dass ein Spieler 10.000 $ gewann. Und der stand genau an der Position, an der Summit1g gestanden hätte, wenn er sich nicht vorgedrängelt hätte (via twitch.tv).

Im offiziellen GTA Online sind 10.000 $ nicht viel Geld. Auf den Roleplay-Servern ist das aber ein hoher Gewinn, der wertgeschätzt wird. Summit1g reagierte auf dieses Karma gelassen und sagte, dass alles aus einem bestimmten Grund passieren würde.

Erst kürzlich hatte Summit1g für Schlagzeilen in der Szene gesorgt. Bei einem Rennen war er mit der Leistung seines Autos unzufrieden. Sein Chat besuchte daraufhin einen der Entwickler und lies Summit1g “wie einen Arsch aussehen”. Die Aktion war ihm sichtbar peinlich.

Spielt ihr selbst Roleplay in der GTA Online oder verfolgt es in Streams? Schreibt uns doch eure Meinung hier in die Kommentare auf MeinMMO. Vielleicht habt ihr ja auch Geheimtipps für uns, welche RP-Streamer man sich anschauen sollte.