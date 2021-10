Von reddit-Nutzer blackpauli gibt es einen wichtigen Tipp an den Spieler. Er schreibt: “Das ist mir auch schon passiert. Ich habe den Clip dann an Rockstar geschickt und sie haben mir den Preis des gewonnenen Autos in Bar ausgezahlt.”

Glücksrad in GTA Online: So gewinnt ihr angeblich immer das Auto

Wie reagiert die Community? In knapp 21 Stunden erhielt der Beitrag bereits über 18.000 Upvotes und 370 Kommentare. Viele Spieler in den Kommentaren können nachfühlen, wie mies es dem Ersteller der Clips jetzt wohl gehen muss, nachdem er solch einen seltenen Preis verloren hatte.

Was ist das für ein Preis? Das Casino von GTA Online bietet euch verschiedenste Preise: An den Spielautomaten könnt ihr Chips gewinnen, die sich gegen GTA-Dollar eintauschen. Eines der Highlights im Casino ist das Glücksrad, das ihr einmal pro Tag kostenlos drehen könnt.

