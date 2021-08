Spieler gibt Millionen für Hangar in GTA Online aus – Wird dann von Kamikaze-Wachen begrüßt

In GTA Online haben Spieler eine Auswahl an verschiedenen Flugzeughangars, die ordentlich GTA-Dollar kosten können. Ein Spieler hat so eine Investition nun getätigt und wurde vom Sicherheitspersonal auf… explosive Art begrüßt.

Was ist passiert? Zahlreiche GTA-Online-Nutzer amüsieren sich auf reddit (via reddit.com) über den Zwischenfall, der sich bei einem Spieler auf dem Flugplatz Fort Zancudo ereignete.

Der User Ronnymalony gönnte sich dort den teuersten Flughangar A2, der 3.250.000 GTA-Doller kostet. In einem Clip sieht man, wie der Spieler einen seiner Jets startet und eigentlich losfliegen möchte.

Doch das Sicherheitspersonal von Fort Zancudo hatte damit wohl ein Problem und startete aus heiterem Himmel einen “Angriff” auf Ronnymalony.

Hier könnt ihr euch den bekloppten Clip dazu anschauen:

Sicherheitspersonal von Fort Zancudo nimmt seinen Job wohl zu ernst

Das ist im Video zu sehen: Kaum hat Ronnymalony den Hangar in seinem Jet verlassen, kracht ein Humvie des Sicherheitspersonals in sein Flugzeug. Bevor der Spieler weiter reagieren kann, folgt das zweite und schließlich das dritte Fahrzeug, das einfach mit vollem Karacho in den Jet heizt.

Das dritte Fahrzeug war schließlich zu viel und letztlich explodierten alle Beteiligten in einem großen Knall. Was auch immer das Personal im Sinn hatte, es ging nicht gut aus.

Was meinen andere Spieler dazu? Viele finden den Clip einfach nur verdammt witzig. Das Opfer des Sicherheitspersonals selbst meint dazu in der Überschrift recht sarkastisch: “Besorg dir einen Basishangar, sagten sie, das wird lustig.”

Abgesehen von der Belustigung gibt es außerdem eine Diskussion darum, welchen Hangar man am besten kaufen sollte. Viele halten Fort Zancudo für keine gute Wahl. Im Vergleich zum Los Santos International Airport (LSIA) liege das Fort zu abgelegen und die Hangars sind deutlich teurer als im LSIA.

Dafür sind im Fort weniger Griefer unterwegs. Letztlich kommt es wohl einfach drauf an, welche Prioritäten ihr setzt. Ronnymalony hat sich den Hangar aufgrund des Zugangs zur Basis gekauft und weil er die Umgebung rund um das Fort besser findet.

Der Zwischenfall scheint ihm auch nicht viel auszumachen, er schreibt schlicht und einfach “Hab sie mit [in den Tod] genommen”.

Solche Zwischenfälle scheinen zwar recht selten zu sein, dennoch solltet ihr beim Kauf eines Hangars auf dem Schirm haben, dass im Fort ständig Sicherheitskräfte des Militärs unterwegs sein werden. Macht euch also auf mögliche Kollisionen gefasst.

Hangars und ihre Vorteile

Das bringt euch der Kauf eines Hangars: Wenn ihr als CEO in GTA Online einen Hangar kauft, schaltet ihr weitere Missionstypen frei. Diese gehören zwar nicht zu den besten Methoden, um in GTA Online 2021 schnell Geld zu verdienen, bringen aber wenigstens Abwechslung.

Wer also gerne durch die Lüfte schwebt und dabei auch Kohle machen will, sollte sich einen Hangar anschaffen. Dabei müsst ihr jedoch bedenken: Das kostet euch zunächst auch ordentlich Geld.

Insgesamt gibt es 5 Hangars, die von 1,2 Millionen bis 3,25 Millionen GTA-Dollar kosten.

Dabei könnt ihr 3 auf dem Los Santos International Airport wählen und 3 in Fort Zancudo.

Ihr könnt euch für entsprechend weiteres Geld eure Hangars einrichten und upgraden. So könnt ihr diese beispielsweise mit einer Werkstatt ausrüsten.

Weitere Infos findet ihr in unserem Hangar-Guide zu GTA Online.