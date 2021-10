GTA Online bringt bald großes Update und startet Spezial-Events – Was passiert da?

In den nächsten Wochen bekommt GTA Online ein neues Update. Die Entwickler kündigen außerdem Events an, die euch eine Vielzahl von Gegenständen bringen sollen. Im Herbst ist bei GTA Online also einiges los. Wir zeigen euch, was bekannt ist.

Was sind das für Events? Im GTA-Universum steht als Nächstes der Release von “The Trilogy – The Definitive Edition” an. Darin enthalten sind überarbeitete Versionen von GTA Vice City, GTA San Andreas und GTA III. Passend zum 20. Geburtstag von GTA III und diesem Release feiert man mit euch zusammen in GTA Online.

Die Entwickler kündigten bereits Events an, die bald in Los Santos starten werden. Außerdem kommt ein Update später in diesem Jahr. Wir zeigen euch hier alles, was wir über die Herbst-Events und das neue Update in GTA Online wissen.

GTA Online: Neues Update 2021 – Inhalte + Release

Was ist das für ein Update? Im Blogpost kündigte das Team von GTA Online ein “neues, spannendes Abenteuer” an, das ihr schon bald spielen könnt.

Was steckt da drin? Über die genauen Inhalte sprach das Team bisher nicht, gab aber schon eine kleine Aussicht. Es heißt, dass “einige gute Freunde und bekannte Gesichter eure Hilfe dabei benötigen, ihr ‘ehrliches Geschäft’ durch legale Arbeit weiter auszubauen.” Dazu soll es noch weitere Überraschungen geben, die bisher nicht enthüllt wurden.

Wann soll das Update kommen? Ein konkretes Release-Date für das nächste Update in GTA Online gibt es noch nicht. Das Team spricht davon, dass es “später in diesem Jahr” erscheinen soll.

Das wird spekuliert

Release im Dezember? Auf Instagram traf Travel-Blogger gwil34 den Rapper und Musik-Produzenten Dr. Dre. Dem Blogger verriet Dr. Dre, dass es im Dezember neue Musik des Rappers in GTA Online geben werde. Rockstar-Games-Insider Tez2 machte auf Twitter darauf aufmerksam:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Was könnte das Thema sein? Durch die neue Information von Dr. Dre fühlen sich einige Spieler in der Community bestätigt, dass das nächste Update für GTA Online mit Musik und den Nachtclubs zusammenhängt.

Die Nachtclubs passen gut zur Formulierung von Rockstar Games, dass man “bekannte Gesichter” wiedersieht und ihnen bei dem “ehrlichen Geschäft” weiterhelfen soll.

Doch in den nächsten Wochen soll noch mehr in GTA Online passieren:

Mehrere Herbst-Events in GTA Online – Alle Infos

Was sagt Rockstar zu den Events? Die Entwickler schreiben, dass es anlässlich des 20. Geburtstages von GTA III eine “Vielzahl von Gegenständen geben” wird, die ihr im Herbst in besonderen Events in GTA Online erhalten könnt.

Was für Gegenstände gibt es? Lackierungen und Bekleidung, passend zum Geburtstag von GTA III, sind die Beispiele, die das Team von Rockstar Games nannte.

Wann geht es los? Ein genaues Start-Datum gibt es dafür bisher nicht. Die Entwickler sprechen davon, dass es “in den nächsten Wochen” diese Art von Events geben wird. Sollte man sich dafür den Geburtstag von GTA 3 aussuchen, dann wäre es am 22. Oktober so weit. Denn am 22. Oktober 2001 startete das Abenteuer von GTA 3 in Liberty City zum ersten Mal.

Wie bereitet ihr euch am besten auf die Events vor? Sollten die Events und das Update in Rockstar-Manier ablaufen, dann solltet ihr euch schon mal viel Ingame-Geld zur Seite legen:

Damit seid ihr bestens auf die kommenden Wochen in GTA Online vorbereitet und wisst, was als nächstes passiert. Wir werden euch hier auf MeinMMO weiterhin auf dem Laufenden halten, sobald es neue Informationen zu den kommenden Updates und Events gibt.