GTA 5: Was macht man nach der Story? So geht’s weiter

Gold-Medaillen holen: Wenn ihr Missionen in GTA 5 erledigt, erhaltet ihr dafür Bronze-, Silber- oder Gold-Medaillen. Es gibt das große Achievement “Solid Gold, Baby”, das ihr erst erhaltet, wenn ihr 70 Gold-Medaillen verdient habt. Die Medaillen können in Story-Missionen und bei “Fremde und Freaks”-Missionen verdient werden.

Dort findet ihr Firmen aus Los Santos wie Clucking Bell. Kauft ihr nun Anteile von Clucking Bell und sprengt in der Stadt viele Trucks von TacoBomb, der Konkurrenz, in die Luft, dann steigt der Kurs von Clucking Bell und ihr könnt eure Aktien für mehr Geld verkaufen.

Aktienmarkt: Bleiben wir beim Thema Aktien. Ohne die großen Raubüberfälle kommt ihr vielleicht in Geldnot. Durch den letzten großen Job habt ihr so viel Geld in der Tasche, dass ihr bequem etwas davon investieren könnt. Über das Handy könnt ihr beim Aktienmarkt “BAWSAQ” mitmachen.

Spielt den Assassinen: Lester ruft euch regelmäßig an und möchte, dass ihr bestimmte Zielpersonen eliminiert. Während der Story solltet ihr das auch schon mal üben. Das könnt ihr nach der Story fortführen. Bedenkt aber, dass sich die Aktienkurse dadurch verändern. Schaut also genau, wen ihr da tötet und zu welcher Firma die Person gehört.

Doch irgendwann ist auch die schöne Story vorbei und ihr spielt eins der drei möglichen Final-Szenarien. Danach könnt ihr weiter in GTA 5 offline spielen oder euch dem Online-Modus widmen. Wir zeigen euch, was es zu erleben gibt.

