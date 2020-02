Fortnite bringt Überraschungs-Update – Deutsche Patch Notes

In Fortnite gab es heute, am 25. Februar 2020, einen überraschenden Patch. Wir zeigen euch in den deutschen Patch Notes, welche Fehler im Spiel behoben wurden.

Das steckt im neuen Update: Mit dem überraschenden Patch wurden einige Fehler behoben. Darunter auch ein Bug, bei dem man den Battle-Pass nicht verschenken konnte.

Auf dem Fortnite-Trello findet man Fehler, die mit dem Update gefixt wurden.

Battle-Pass verschenken

Kurz nachdem Season 2 startete, tauchte ein Bug auf, bei dem man den Battle-Pass nicht verschenken konnte. Mit dem Überraschungs-Update wurde dieser Fehler gefixt.

Ihr könnt nun den Battle-Pass der Season 2 euren Freunden schenken.

PC-Spieler müssen eventuell den PC neu starten, damit diese Funktion wieder übernommen wird.

Gebäude-Bearbeitung während man sprintet

Ein Fehler verursachte Probleme wenn man Gebäudeteile bearbeiten wollte, während man gleichzeitig sprintete.

Dieser Bug wurde nun mit dem Patch auf allen Plattformen gefixt.

Aim-Assist wurde gefixt

Beim Aim-Assist gab es ein paar Probleme, bei denen er nicht konstant richtig performte. Ein Spieler hatte gemerkt, dass der Aim-Assist sogar durch Wände funktionierte:

Hier wird der Aim Assist noch einmal hergezeigt. Aimbot legal via @EpicGamesDE #Fortnite https://t.co/dTB7zAtEaT — Mida – Deutsche Fortnite News & Leaks (@MidaRado) February 24, 2020

Dieses Problem sollte jetzt mit dem Update behoben sein.

Emote-Bug wurde behoben

Es gab einen Bug, bei dem Spieler sich nicht mehr bewegen konnten, nachdem sie einen Emote genutzt hatten. Dies war besonders mühsam, da man im Spiel eingeschränkt wurde.

Dieser Fehler wurde aber nun mit dem Patch behoben und Spieler können jetzt unbesorgt ihre Emotes im Spiel verwenden.

Weitere Fehlerbehebungen

Mit dem überraschenden Update wurden noch weitere Bugs behoben. Diese Fehler wurden jetzt gefixt:

Korrupter Stile für den 8-Ball wird wieder in der Lobby angezeigt

Spieler bleiben nicht mehr im Menü stecken, wenn sie einen Refund getätigt haben

„Party beitreten fehlgeschlagen“-Nachricht wird nicht mehr falsch gesendet

Eltern-Kontrolle kann jetzt wieder benutzt werden

Hat das überraschende Update einen Bug gefixt, der euch gestört hat?