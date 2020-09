Die Map von Fortnite: Battle Royale ist groß und es kann lange dauern, bis man dort angekommen ist, wo man hin will. Ein Spieler zeigt jetzt aber einen Trick, mit dem ihr doppelt so schnell im Spiel rennen könnt wie vorgesehen. Dabei ist die Kombination von 2 Gegenständen wichtig.

Was ist das für ein Trick? Es gibt verschiedene reguläre Möglichkeiten in Fortnite, wie ihr schneller über die Map rennen könnt. Dies ermöglichen euch die Paprikas und der neue Spicy-Fish. Isst man diese, bekommt man einen Boost, mit dem man deutlicher schneller rennt.

Ein Spieler hat jetzt aber eine Methode gefunden, wie ihr diese beiden Gegenstände einsetzen könnt, um doppelt so schnell zu rennen. Seinen Fund teilte er auf Twitter:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Reddit Inhalt

Er baute sich eine Strecke, auf der er genau messen konnte, wie lange er jeweils braucht, um an das Ziel zu gelangen. Im ersten Durchlauf ließ er die Stoppuhr laufen, um zu messen, wie lange er ohne Hilfe braucht.

Danach aß er eine Paprika und schaute, wie sich das auf die Zeit auswirkte: Hier war schon eine deutliche Verbesserung zu sehen.

Im letzten Durchlauf kombinierte er die Paprika mit einem scharfen Fisch. Das Ergebnis zeigte: Er konnte die Strecke doppelt so schnell durchrennen.

Wichtig: Der Boost klingt nach kurzer Zeit wieder ab. Es handelt sich hier also nicht um eine Methode, die euch in der ganzen Runde schneller rennen lässt.

Der Spieler kombinierte beide Gegenstände, um noch schneller zu rennen

Einen ähnlichen Boost findet ihr in den Parkour-Maps aus dem Kreativmodus. Dort könnt ihr also üben, um mit der neu gewonnen Geschwindigkeit umzugehen.

Wo findet man diese Gegenstände überhaupt? Paprikas sind nicht schwer zu finden. Sie sind auf der Map verteilt und meistens findet man sie in einer Gemüse/Früchte-Box. Das sind kleine Kisten in Fortnite, die ihr einfach öffnen könnt.

Den scharfen Fisch müsst ihr jedoch erst fangen. Dafür angelt ihr einfach an Angelstellen oder dort, wo Fische im Wasser zu sehen sind. Eine Pro-Angelrute erhöht eure Chance auf einen seltenen Fisch, also solltet ihr jede normale Angelrute bei einer Werkbank aufrüsten.

Die Informationen zu den neuen Fischen, wo und wann sie zu fangen sind, haben wir euch in den versteckten Änderungen aus Season 4 zusammengefasst.

Nach dem scharfen Fisch müsst ihr erst fleißig angeln

Anders ist es bei einem Bug mit dem Groot-Ball, den Spieler entdeckt haben. Dort werden nämlich Gegner in hoher Geschwindigkeit in den Sturm katapultiert, wenn sie von dem Ball getroffen werden. Zwar ist es auch ein Boost, um schneller vorwärtszukommen, aber das funktioniert selten so, wie man es möchte.