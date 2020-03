Der Twitch-Star Turner „Tfue“ Tenney ist die Nummer 1 auf der Streaming-Plattform und ein gefürchteter Spieler in Fortnite: Battle Royale. Doch der Ping in Florida macht ihn verrückt. Er träumt von einem Umzug nach Virgina, denn dort ist das Land des herrlichen „0 Ping.“

Was ist mit Tfue los? Im Moment lebt Tfue dort, wo er aufgewachsen ist, in einer kleinen Ortschaft in Florida, in Indian Rocks Beach. Dort gefällt es ihm offensichtlich besser als in Los Angeles, wo er mit dem Leben eines „Star-E-Sportlers“ und „Influencers“ nicht zurechtkam.

Doch Florida ist für ihn auf Dauer untragbar, denn dort ist der „Ping“ zu schlecht.

Tfue (rechts) mit seinem älteren Bruder Jake und seinem Vater und Manager Richard Tenney.

Tfue ist besessen von 0 Ping

Was hat das mit „0 Ping“ auf sich? Der „Ping“ bezeichnet grob, wie lange eine Eingabe im Spiel braucht, um von den Servern wirklich verarbeitet zu werden. Je höher der Ping, desto länger ist die Verzögerung. In der Umgangssprache der Fortnite-Spieler wird „0 Ping“ mit „keinerlei Verzögerung“ gleichgesetzt.

Der Fortnite-Star Tfue ist seit langem von „0 Ping“ besessen. Wenn er mal in Fortnite stirbt, liegt das aus seiner Sicht in der Regel an 2 Gründen:

entweder der andere benutzt einen Controller mit einem „verrückt starken“ Aim-Assist

oder der Gegner hat eben einen besseren Ping als er selbst

Tfue war im Juni 2019 schon mal umgezogen, um sich mit seinem damaligen Partner Cloakzy für die Fortnite-WM im Duo zu qualifieren, scheiterte aber daran.

Tfue denkt, sein „hoher Ping“ in Florida halte ihn zurück, die Weltspitze zu erreichen. Denn für einige Manöver in Fortnite, wie das „Übernehmen von Wänden“, ist es für ihn essentiell einen Super-Ping zu besitzen.

„Du musst da leben, wo es einen scheiß-niedrigen Ping gibt“

Das ist jetzt sein Plan: Tfue schwärmt von einer Gegend in Virginia, zwischen Washington, D.C., und dem Ort Ashburne, in dem eine Server-Farm, ein Knotenpunkt, steht. Die Gegend ist von seinem aktuellen Wohnort etwa 1500 km entfernt, das ist ungefähr die Distanz von Berlin bis nach Moskau.

Tfue denkt offenbar ernsthaft darüber nach, seinen Lebensmittelpunkt zu verlagern:

In einem Twitch-Stream schwärmt er von der Gegend, die hätten da „tatsächlich verdammt geile Häuser.“

„Du musst da leben, wo es einen scheiß-niedrigen Ping gibt“, sagt er im Gespräch mit anderen Streamern.

Sein Traum ist es offenbar, in einem „Zero Ping“-Haus zu leben.

Doch Tfue glaubt: Sobald er ein Zero-Ping-Haus hat, wird Epic beschließen, den Ping auf Fortnite auf 30 zu begrenzen, damit keiner einen solchen Vorteil hat. Irgendwie haben es einfach alle immer auf ihn abgesehen: