Der größte Streamer auf Twitch, Turner „Tfue“ Tenney, soll angeblich in Fortnite: Battle Royale cheaten. Das behauptet zumindest ein Profi-Spieler: Tfue soll verbotene Macros und Key-Binds benutzen, heißt es.

Das ist die Situation: Der Fortnite-Profi Williams „Zayt“ Aubin, der bei der Fortnite-Weltmeisterschaft 2019 zu den Favoriten zählte, beschuldigte 6 andere Spieler aus der Fortnite-Szene des Cheatens.

Das machte er in Twitter-Posts, die er aber kurze Zeit später wieder gelöscht hatte. Doch Screenshots davon konnten gesichert werden. So hatte er im ersten Beitrag gesagt, er würde alle Profis vorführen, die „double movement macros“ benutzen.

Darunter zeigte er einen Screenshot von der offiziellen Seite von Epic Games, in der die Regeln für das FNCS Invitational Turnier aufgeführt waren. Dort steht klar, dass die Anwendung solcher Programme verboten ist.

Welche Profis sollen angeblich cheaten? In einem weiteren Tweet soll er dann mit dem Finger auf die Fortnite-Profis Tfue, UnknownArmy, Zexrow, BuckeFPS, Khanada und Kreo gezeigt haben. Doch die Tweets wurden schnell gelöscht und Zayt zeigte auch keine Beweise für seine Anschuldigungen.

FortniteIntel bat den Fortnite-Profi Zayt um ein Statement zu diesem Thema. Er antwortete: „Bisher gibt es keine Beweise zu niemanden außer Tfue.“

Profi ist überzeugt, das Tfue cheatet

Was sagt der Fortnite-Profi? Auch wenn Zayt nicht bestätigen kann, dass die anderen 5 angeschuldigten Spieler diese Cheats nutzen, so ist er anscheinend fest davon überzeugt, das Tfue wirklich cheatet.

So sagte er in einem Twitter-Post, dass Tfue Macros benutzt, aber nie gebannt werden würde, weil er der größte Streamer ist.

Zayt behauptet, es würde Beweise für das Cheaten Tfues geben, die aber noch nicht gezeigt wurden.

Tfue ist 2019 der größte Twitch-Streamer dank Fortnite – Aber ihm fehlt was

Tfue hat sich bisher noch nicht zu diesen Anschuldigungen geäußert.

Was ist „macro double moving“ überhaupt?

Was sollen die Profis überhaupt verwendet haben? Das „double moving“ soll es „Maus und Tastatur“-Spielern ermöglichen, sich eine Richtung zu bewegen, aber dabei in eine andere zu schauen. Das wirkt sich dann auch auf die Bewegung eines Spielers aus, in dem er leichter und schneller auf die linke oder rechte Seite läuft.

Doch auch beim Bauen kann es helfen, denn so können PC-Spieler Baugegenstände auf den Seiten platzieren, während sie vorwärtslaufen. Das kann man ganz leicht hinbekommen, wenn man die Bewegungstastaturen auf zwei verschiedene Keys legt.

In einem Video zeigt Spieler „staht“, wie sich das double moving auf das Spiel auswirkt. (via YouTube)

Doch zum Cheat wird es, wenn man dafür eine macro-Software benutzt und die Tasten anders bindet. Denn mit dieser Software kann man die Keys auf nur eine Tastatureingabe legen und muss somit nur eine Taste drücken, um die gleichen Vorteile zu erreichen. Doch genau das Verhalten, das Drücken von mehren Tasten mit einer Taste zu simulieren, verbietet Epic in seinen Regeln und damit wäre es „Cheaten.“

Und genau dieser Cheat wird jetzt den Profis wie Tfue vorgeworfen. Es ist auch nicht das erste Mal, dass Tfue wegen cheaten angeschuldigt wird. So dachte Ninja, er hätte auf einen Aim-Boter getroffen, der sich dann aber als Tfue herausstellte, der einfach ein so gutes Aim hatte.