Ihr könnt euch in Fortnite keine Ranked-Punkte mehr feige erschleichen, indem ihr euch in Büschen versteckt

Eine beliebte, aber sehr feige Strategie wird euch in Fortnite jetzt keine Ranked-Punkte mehr bringen, wenn ihr euch aus allen Kämpfen heraushaltet.

Was hat es mit den Büschen auf sich? In Fortnite war es jahrelang eine beliebte, aber durchaus feige Strategie, sich in Büschen und Bäumen zu verstecken, statt aktiv am Kampfgeschehen teilzunehmen.

Während sich das Teilnehmerfeld Stück für Stück gegenseitig ausdünnte, saßen manche Spieler regungslos in einem Busch und nutzten die Zeit, um ihrem Partner eine Nachricht zu schreiben.

Ein 50-jähriger Twitch-Streamer mit dem passenden Namen “bushcampdad” erreichte im Ranked-Modus des Battle Royales sogar den höchsten Rang, indem er im entscheidenen Match in einer Baumkrone verharrte und letztendlich den 5. Platz erreichte.

Keine Ranked-Punkte für Busch-Camper

Wieso gibt das Busch-Campen jetzt keine Ranked-Punkte mehr? Am 8. März gab es einen Server-Down in Fortnite, mit dessen Ende Season 2 Kapitel 5 startete. Die neue Season kam natürlich wie gewohnt mit einem Update, das neue Inhalte, aber auch einige Änderungen brachte.

Wie uns die Patch Notes von Update 29.00 verraten, sind unter diesen Änderungen auch zwei Anpassungen am Ranked-Modus. Zum einen hat Epic Games den Fortschritt überarbeitet, um es Spielern schwieriger zu machen, den höchsten Rang “Unreal” zu erreichen. Zum anderen gibt es jetzt keine Ranked-Punkte mehr, wenn ihr überlebt, ohne Schaden zu erhalten.

Ihr könnt euch zukünftig also nicht mehr direkt zu Beginn einer Runde in einem Busch oder Baum verstecken und Punkte abstauben, ohne einen einzigen Kampf auszutragen.

„Endlich war es das für Camper“

Wie reagiert die Community? Auf X.com freuen sich einige Spieler, dass das Busch-Campen ein Ende hat und dass sie jetzt keine Teammitglieder mehr bekommen, die nur durch das Verstecken den Unreal-Rang erreicht haben.

tourensexe via X: „Endlich war es das für Camper lmao.“

Safyy via X: „Jetzt kann ich endlich gute Teamkollegen bekommen und keine Drohnen.“

Andere Spieler erklären, dass diese Änderung ganz direkt den Streamer bushcampdad schwächen werde:

OshaHere via X: “Nein, bushcampdad ist erledigt.”

Einige Spieler erklärten aber auch, dass das nichts ändere. Sie würden Wege finden, um sich durch die Matches zu campen. Ein Spieler schlug vor, es mit Fallschaden zu versuchen.

Auch bushcampdad selbst äußerte sich auf X.com zu der Änderung und schrieb: „Ich wurde generft! Keine Sorge, Chat, ich habe mir ein paar neue Strategien ausgedacht.“ Mit welchen Strategien er sich zukünftig die höchsten Ränge erschleicht, bleibt abzuwarten.

