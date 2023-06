Fortnite: 50-jähriger Twitch-Streamer nutzt die verhasste Feigling-Strategie – Erreicht unehrenhaft den höchsten Rang

Manchmal passen Gamertags einfach wie die Faust aufs Auge. Bei dem Twitch-Streamer „bushcampdad“ ist der Name Programm, denn: Er erreichte den besten Rang im Ranked-Modus von Fortnite während er rumsitzt. Kills macht er selten.

Wer ist der Streamer? „bushcampdad“ schreibt in seiner Twitch-Info, dass er 50 Jahre alt sei, 2 Söhne habe und nicht gut in Fortnite sei. Er campe in dem Spiel, während er an seinem Laptop arbeite. Auf Twitch hat er 582 Follower.

Er scheint für das Campen in Games zu leben, denn neben seinem Namen nutzt er die Keywords camping, bushcamping, bushcamper und treecamper, um seinen Livestream zu beschreiben.

Mit seiner Spielstrategie hat er Erfolg. Er erreichte den höchsten Rang im Ranked-Modus – und das ohne viel Aufwand.

Was ist seine Strategie? In einem Stream vom 15. Juni sieht man ab 44:30, wie bushcampdad in einer Baumkrone landet und ab da erstmal minutenlang abwartet. Als der Sturm näher kommt, macht er sich auf den Weg in die neue Zone.

Er hockt sich hinter eine Kiste, um dort anscheinend weiter zu campen, wird dann aber mit einem Schuss aus einer Sniper von einem anderen Spieler gekillt. Er erreicht den 5. Platz im Match und den „Unreal“-Rang im Ranked-Modus von Fortnite.

Dies fand noch vor dem neuen Update statt, mit dem die Ränge in Fortnite zurückgesetzt wurden.

Im nächsten Match sitzt bushcampdad minutenlang mitten im Wasser am Zonenrand – eigentlich ein total offenes Ziel für alle Gegner. Erst als er irgendwann Schüsse abbekommt, scheint er „aufzuwachen“, sagt: „Oh“, und schwimmt los.

Wenn man sich also so durch die Streamvideos und Clips von bushcampdad klickt, sieht man immer wieder, wie er irgendwo steht oder hockt und abwartet. Mal in Büschen, mal in Baumkronen, mal hinter Kisten, mal im offenen Wasser.

„Das Ranking-System ist miserabel“

Wie reagiert er auf den Rang? bushcampdad sagt dazu „Und jetzt? Ich bin auf Platz 28.960, denke ich mal?“ Kurz danach fragt er sich in dem Stream, ob er noch weiter auf der Ranked-Leiter hochklettern kann.

Der Aufstieg wurde von Twitter-Nutzer AussieAntics aufgegriffen. Dieser postete am 16. Juni einen Screenshot mit dem Unreal-Rank von bushcampdad und kommentierte diesen mit:

Der 50-jährige Twitch-Streamer „BushCampDad“ hat gerade den Rang „Unreal“ erreicht, indem er in jedem Spiel ausschließlich gecampt hat, ohne einen einzigen Kill zu machen. AussieAntics via Twitter

Wie sind die Reaktionen darauf? Der Tweet erhielt Hunderte von Kommentaren. Der Nutzer LegitRyanBlake schreibt dazu: „Der Kumpel hat einen Weg gefunden, null Anstrengung zu investieren und schneller aufzusteigen.“

In den Kommentaren wird über das Aufsteigen im Ranked-Modus diskutiert. „Gowdiablo“ merkt an, dass das mit der generellen Statistik zu tun haben muss. Er steige kaum auf, obwohl er einen Win mit 3 Kills geholt habe. Es sei „seltsam, wie man aufsteigt.“

trey12_forever schreibt dazu: „Es kommt darauf an, wann du die Kills holst.“ Gowdiablo antwortet, dass der Punkt sei, dass er daran arbeite aufzusteigen und „dieser Typ macht 0 Kills und die Top 3 und erreicht Unreal? Das ergibt keinen Sinn.“

Der Nutzer censuall merkt an: „Daran merkt man, dass das Ranglistensystem in diesem Spiel miserabel ist.“

Twitter-User haruoce reagiert mit „Apex Moment“ auf den Tweet und spielt darauf auf das Ranked-System von Apex Legends an, das viele Spieler verärgert hat. Einer hat seinen Unmut auf einem besonders kreativen Weg zum Ausdruck gebracht.