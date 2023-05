Fortnite: Ranked – Alles zum neuen Modus, dem System und die Belohnungen

Was passiert mit Arena? Arena wird nach 4 Jahren komplett aus Fortnite gestrichen, mitsamt seinem Hype-System. Turniere werden aber dennoch veranstaltet, jedoch müsst ihr diesmal in Ranked einen bestimmten Rang erreicht haben, bevor ihr die Möglichkeit habt, dort teilnehmen zu können.

Wird mein Rang zurückgesetzt? Ja, denn es wird Saisons für Ranked geben. Epic Games startet in Chapter 4 Seasons 3 mit Saison Null. In diesem werden die Entwickler Feedback verarbeiten und das System aufpolieren. Sollte die Saison enden, wird euer Rang mit hoher Wahrscheinlichkeit zurückgesetzt.

Ranked soll ein Modus im Modus sein. Ihr werdet also für den Bauen- und Nicht-Bauen-Modus separat noch auswählen können, ob ihr zudem noch an Ranked teilnehmen möchtet. Habt ihr euch dafür entschieden, werdet ihr nach eurem ersten Match in Ranked und eurer Leistungen vor eurer Auswahl einem Rang zugewiesen.

Der Modus soll in Bauen und Nicht-Bauen implementiert sein und Spieler in Ränge einteilen, je nachdem wie gut oder schlecht sie sind. Zudem werden auch temporäre Belohnungen angeboten, die ihr kostenlos verdienen können, je nachdem wie gut ihr wirklich seid.

Was ist Ranked? Fortnite hat für das kommende Update 24.40 einen neuen Modus geplant . Dieser soll “Ranked” lauten und Fans in ein besseres kompetitives Erlebnis führen.

