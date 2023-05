Profi erreicht den höchsten Rang in Apex Legends ohne einen einzigen Kill – Will zeigen, wie mies Ranked ist

Wie sich das Feedback zum Ranked in Season 17 weiter entwickelt, bleibt abzuwarten, schließlich läuft die Season erst seit kurzem. Im Interview mit MeinMMO gab Apex Legends übrigens Einblicke in die weite Zukunft des Shooters.

Was haltet ihr von dem neuen System – und von sweets Leistung? Findet ihr, im Battle Royale sollten Gefechte an vorderster Stelle stehen, oder ist der schleichende Ansatz auch ganz spannend? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Er machte es sich also zur Aufgabe, es bis auf den Predator-Rang in Apex Legends zu schaffen – den höchsten Rank im aktuellen System. Dabei verzichtete er nicht nur darauf, Kills zu erzielen, er sparte es sich sogar komplett, Schaden zu verteilen.

Das neue System rief den Pro “sweet” auf den Plan, der ankündigte: “Ich überlege, eine No-Weapon-Challenge ohne Schießen zu machen, um zu beweisen, wie schlecht das System ist” (via Twitter ). Und dies setzte er auch in die Tat um.

Gleichzeitig werden Leiterpunkte in einem System vergeben, dass es begünstigt, möglichst weit im Spiel zu kommen. Das verleitet allerdings offenbar einige Spieler dazu, sich durch die Runde zu schleichen, anstatt ins Gefecht zu gehen – und auch das kommt offenbar nicht bei allen gut an.

Das ist in Apex Legends los: Die neue Season 17 ist gestartet, die unter anderem Änderungen am Waffensystem brachte , aber auch der Ranglisten-Modus von Apex Legends wurde zur aktuellen Season angepasst. EA spricht dabei von “verbessertem Matching und mehr Wettbewerb”.

