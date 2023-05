Apex Legends: Steam-Hit verändert Waffensystem grundlegend – Will mehr Langzeit-Motivation bieten

Der große Patch 10.1 von World of Warcraft ist live. Wir verraten, was im neusten Update steckt und was ihr beachten müsst.

Apex Legends – Stories from the Outlands – “Encore”

Was wird an dem Waffensystem geändert? Die Entwickler von Apex Legends gaben bekannt, dass der Shooter ein sogenanntes “Weapon Mastery”-System (deutsch: Waffenbeherrschung) erhält.

Insert

You are going to send email to