Apex Legends bringt einen neuen Helden, der so wirkt, als käme er aus einem blutigen Rache-Thriller mit Liam Neeson

Electronic Arts und Respawn Entertainment stellten in einem Story-Trailer die neue Legende der kommenden Season “Arsenal” in Apex Legends vor: Mit “Ballistic” kommt ein in Ungnade gefallener Superstar, der seinen Sohn beschützen möchte.

Bald kommt die neue Legende “Ballistic” in Apex Legends. Respawn veröffentlichte am 25. April 2023 einen Story-Trailer, der bereits erste Einblicke zum neuen Helden lieferte. Die Hintergrundgeschichte erinnert dabei an bekannte Filme mit Liam Neeson.

Neeson spielt in seinen Action-Filme häufig am Leben gescheiterte Männer, die sofort die Flasche weglegen und anfangen, jeden umzubringen, der ihnen über den Weg läuft, sobald das Leben eines geliebten Familienmitglieds bedroht ist

Ballistic ist ein ehemaliger Revolverheld der Donnerkuppel-Spiele (dem Vorläufer der Apex-Spiele), der nun sein großes Comeback hat.

Hier seht ihr den Story-Trailer zur neuen Legende:

Mit “Ballistic” kehrt ein Veteran in die Apex-Spiele zurück

Hinter “Ballistic” steckt August Montgomery Brinkman, ein ehemaliger Superstar der Donnerkuppel-Spiele, der für seinen skrupellosen und egoistischen Kampfstil bekannt war. Dieser hatte jedoch den Tod eines Teammitglieds zur Folge, weshalb sich Ballistic, von Schuldgefühlen geplagt, aus der Öffentlichkeit zurückzog und seine Karriere beendete.

Für fast 40 Jahre lebte die in Ungnade gefallene Legende als Einsiedler und wurde von der Außenwelt vergessen. Jedoch eifert ihm jetzt sein Sohn Nathaniel nach und möchte das Vermächtnis seines Vaters fortführen. Also qualifiziert er sich für die Apex-Spiele, was Ballistic voller Schrecken in den Nachrichten erfährt.

Daraufhin packt Ballistic seine ehemalige Kampfausrüstung aus, schnappt sich seine Waffen und ballert sich durch die Gänge des Syndikats, um einen Deal mit einem alten Bekannten zu machen: Anstelle von Nathaniel wird Ballistic in die Arena zurückkehren und sich erneut in den Spielen beweisen.

Die Hintergrundgeschichte zu Ballistic erinnert dabei an einen typischen Rache-Thriller wie “Taken” oder “Run All Night” mit Liam Neeson, Mel Gibsons “Blood Father” oder den “John Wick”-Filmen.

In denen befindet sich ein ehemaliger Killer bereits im Ruhestand, ist jedoch aufgrund eines Ereignisses mit seiner Familie (oder seines Hundes) dazu gezwungen, wieder in sein altes Leben zurückzukehren, um blutige Rache auszuüben

Wann kommt das neue Update in Apex Legends? Am 9. Mai 2023 erscheint unter dem Motto “Arsenal” das neue Update in Apex Legends. Gemeinsam mit der neuen Legende Ballistic.

Interview mit den Chefs von Apex Legends – „In 20 Jahren möchte ich, dass wir so sind wie Marvel“