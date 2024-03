Fortnite: Server Down für Chapter 5 Season 2 – Alles zur Uhrzeit, Dauer und Download

In Fortnite gehen heute, am 08. März, die Server auf allen Plattformen down. Die Wartungsarbeiten werden genutzt, um das neue Update für die kommende Season „Myths and Mortals“ hochzuladen. Alles zum Start, Dauer und dem Download erfahrt ihr hier.

Was passiert heute in Fortnite? Heute startet in Fortnite Season 2 Chapter 5, auch bekannt als „Myths and Mortals“. In der neuen Season dreht sich alles um griechische Mythologie und Götter. Es wurden schon einige Skins offenbart, darunter Zeus, Artemis, Ares und Hades.

Wir listen euch nun alle wichtigen Infos zur großen Downtime auf und zeigen euch alles zur Uhrzeit und dem Update. Während des Updates werden wir live dabei sein und euch auf dem Laufenden halten, wann die Server wieder sein werden. Mit Leaks versorgen wir euch auch.

Solltet ihr den Trailer zu Chapter 5 Season 1 noch sehen wollen, haben wir das passende Video für euch:

Fortnite: Server-Down – Wann und wie lange sind sie offline?

Das ist die Downtime am Vormittag: Die Server werden laut Epic Games voraussichtlich um 09:00 Uhr deutscher Zeit heruntergefahren. Das Matchmaking ist 30 Minuten vorher bereits deaktiviert, also könnt ihr ab 8:30 Uhr keine neuen Runden mehr suchen.

Wann könnt ihr wieder spielen? Es handelt sich hierbei um ein größeres Update. Es ist somit wahrscheinlich, dass Epic Games die Server erst gegen Mittag um 13:00 Uhr oder auch erst um 14:00 Uhr wieder in Gang setzen könnte. Bestätigt ist das aber nicht.

Wann kommen die Patch Notes? Nach jedem großen Update wie dem Start einer Season wird auch hier Epic Games eine riesige Liste mit allen Patch Notes veröffentlichen. Sollen diese bekannt werden, listen wir sie euch in einem separaten Artikel auf.

Welche Inhalte könnten mit Update 29.00 erscheinen?

Schon im Vorfeld hat Epic Games einige Teaser offenbart, die kommende Inhalte für Chapter 5 Season 2 angekündigt haben. Darunter fallen Skins, sowie das neue Setting und der Titel der Season. Mit folgenden Dingen könnt ihr rechnen:

Season 2 lautet: Myths and Mortals

Thema dreht sich um die griechische Mythologie

Götter sollen als Skins in Fortnite spielbar sein

Neue Waffen sowie Kräfte der Götter werden in das Arsenal der Spieler hinzugefügt

Es wird neue Inhalte für LEGO Fortnite und Rocket Racing geben

Das waren alle wichtigen Infos für den Server Down kurz und knapp zusammengefasst. Falls ihr auf dem Laufenden gehalten werden möchtet, merkt euch gerne diesen Artikel mit einem Lesezeichen. Wir werden diesen Beitrag ständig aktualisieren.

