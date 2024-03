Fortnite: Update 29.00 für Chapter 5 Season 2 – Alle Patch Notes

In Fortnite läuft Season 2 von Kapitel 5 mit Patch 29.00. Wir von MeinMMO fassen euch die Patch Notes auf Deutsch zusammen.

Update: Der Beitrag beinhaltet alle wichtigen Patch Notes von Version 29.00.

Das ist neu: Am frühen Morgen des 08. März gingen die Server für die Wartungsarbeiten für Season 2 in Kapitel 5 offline. Inzwischen hängen alle Spieler vor dem Bildschirm und warten, bis Epic Games das Update ausrollt. Was sich alles verändern wird, haben die Entwickler jedoch schon bekannt gegeben. Alles zu den Patch Notes listen wir euch nun auf.

Ihr habt die wichtigen Skins des kommenden Battle Passes verpasst?

Patch Notes und neue Inhalte für Chapter 5 Season 2

Das wissen wir: Epic Games hat die Patch Notes nun offiziell veröffentlicht und wir listen sie euch zusammengefasst und detailliert auf.

Neue Schauplätze für den Kampf

Epic Games hat die Map umgebaut und viele antike POIs (Point of Interests) hinzugefügt. Dazu gehören folgende Exemplare:

The Underworld Mount Olympus Brawlers Battleground Grim Gate

Drei große Schauplätze sind dazugestoßen, darunter die Unterwelt von Hades, der Berg Olymp sowie die Arena von Ares. Je nachdem, wo ihr euch befindet, könnt ihr sogar gegen die Götter selbst antreten.

Göttliche Kräfte und Waffen

Mit Patch 29.00 kommen auch neue Inhalte wie Kräfte und Waffen ins Spiel. Einige Götter besitzen Mächte, die ihr bändigen könnt, um sie gegen eure Feinde einzusetzen. Diese Waffen und Kräfte könnt ihr entweder auf der Map finden oder sie von den Göttern selbst abluchsen. Folgende Items sind bekannt:

Zeus Blitz – Göttliche Kraft

Torwächter Schrotflinte – Zerberus Waffe

Vorboten Maschinenpistole – Hades MP

Jägerin DMR – Artemis Gewehr

Kriegsschmiede-Sturmgewehr – Ares Gewehr

Ikarusschwingen – Flügel zur Fortbewegung

Hades-Ketten – Neues Item, das erst später hinzugefügt wird

Waffen aus Chapter 5 Season 1 kehren zurück

Hammer-Pumpgun

Automatische Rage-Schrotflinte

Nemesis-Sturmgewehr

Donner-Salvenmaschinenpistole

Schnitter-Scharfschützengewehr

Ranger-Pistole

Neue Mods für eure Waffen

Mit Update 29.00 kommen auch zwei neue Mods hinzu, die ihr auf euren Werkbänken benutzen könnt. So heißen sie und das haben sie drauf:

Infrarot-Zielfernrohr Kann die Stärke des Fernrohrs verdoppeln und verfügt über eine ein- und ausschaltbare Infrarotsicht

Tempo-Handgriff Steigert eure Bewegungsgeschwindigkeit beim Zielen



Spielersuche für Ranked Null Bauen

In Fortnite werden die Spielersuchen für Nordamerika (Ost) und Nordamerika (West) in Nordamerika (Mitte) zusammengeführt, um viel zu lange Warteschlangen zu verkürzen und so einen größeren Pool an Spielern zusammenzuführen.

Weitere Ranked-Änderungen

Epic Games hat den Fortschritt in den höheren Rängen etwas verändert, um es schwieriger und dadurch lohnender zu machen, „Unreal“ zu erreichen.

Es werden keine Punkte mehr dafür vergeben, ohne Schaden zu überleben.

Wichtige Fehlerbehebungen für LEGO Fortnite

Gameplay

Eure Bauwerke stürzen nun weniger häufig unerwartet ein. Wir arbeiten weiter an einer Lösung dieses Problems, vor allem für Bauwerke in Höhlen.

Räderzusätze werden nun nicht mehr wegteleportiert, wodurch Bauwerke beschädigt werden konnten.

Die Spieler werden nun nicht mehr wegteleportiert, wenn sie von einem Stuhl aufstehen.

Dorfbewohner, die dem Webstuhl zugewiesen wurden, vergeben nun keine inkorrekten Ressourcen mehr.

Dorfbewohner, die euch folgen, können euch nun auch auf Treppen folgen!

Stabilität und Performance

Das Verlassen von Höhlen führt seltener zu Spielabstürzen.

Spielabstürze kommen generell seltener vor.

Das waren bislang alle bekannten Patch Notes, die es im neuen Update zu finden gab. Auf welche Items freut ihr euch am meisten und welchen Ort werdet ihr als Erstes besuchen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!