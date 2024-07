Final Fantasy XIV: Für eine neue Jagd in Dawntrail müsst ihr einen unschuldigen, süßen Gegner erledigen

Der Dawntrail-DLC zu Final Fantasy XIV enthält viele neue Gegner, mit denen sich die Spieler messen können. Zusätzlich gibt es knuddelige Tiere, die von den NPCs als Nutztiere gehalten werden. Doch für einen Jagdauftrag werden genau diese putzigen Säugetiere zum Zielobjekt.

Was sind das für Tiere? In Dawntrail gibt es ein neues Volk namens Pelupelu, die in Urqopacha leben. Die Stadt sieht aus, als wäre sie von Peru inspiriert. Dafür sprechen einige Details des neuen Volkes:

Sie sind reisende Händler.

Sie halten Alpakas als Nutztiere.

Sie werden für ihre lokalen Produkte wie Tee, Kaffee und Mezcal geschätzt.

Vor allem die süßen Alpakas mit ihren Knopfaugen und dem leichten Grinsen im Gesicht haben es vielen Spielern angetan. Sie reisen mit den Pelupelu mit und sind die idealen Gefährten, um ihre Waren von einem Ort zum anderen zu transportieren. Doch die zuckersüßen Tiere werden leider zum Zielobjekt einer neuen Quest, der sich einige Spieler stellen müssen.

So sieht die neue Umgebung in Final Fantasy XIV Dawntrail aus:

Spieler müssen sich zwingen, die Alpakas für die Quest zu erledigen

Was ist das für eine Quest? Dawntrail hat nicht nur neue NPCs, sondern auch neue Jagdmarken mit im Gepäck. In diesen Missionen müssen bestimmte Monster getötet werden, damit Spieler die Belohnung erhalten. Es gibt sie am Jagdbrett in der Hauptstadt und sie ändern sich täglich. Im neuen DLC gibt es mehrere normale und Elite-Gegner, die erlegt werden müssen.

Und hier kommen die Alpakas ins Spiel: Eine der Anfänger-Missionen beinhaltet das Töten von zwei Exemplaren der flauschigen Tiere. Das fällt vielen Spielern so schwer, dass sie ihren inneren Kampf auf X teilen.

LvnderMooncat schreibt beispielsweise, dass sie schon viel getan habe für Erfahrungspunkte. Doch sie wisse nicht, ob sie die süßen Alpakas töten könne. Deshalb schlägt ein User in den Kommentaren vor, dass sie doch einfach die Augen schließen und die Knöpfe drücken solle:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Wenige Minuten später twittert sie, dass sie es tatsächlich übers Herz gebracht habe, das Alpaka zu töten. Doch ihr Gefährte, eine kleine graue Katze, würde sie mit so einem Blick strafen, dass sich die Spielerin wie ein Monster fühle.

In den Kommentaren entschuldigt sie sich für ihr Verhalten. Sie sagt, dass das Töten der Alpakas die Belohnung absolut nicht wert wäre. Andere User stimmen mit ein, dass sie sich schon beim Töten die ganze Zeit entschuldigten und es unfair fänden, dass es gleich zwei Exemplare sein müssen, die wir auf dem Gewissen haben.

Wie seid ihr mit der Quest umgegangen? Ignoriert ihr die Jagdaufträge? Oder seid ihr genauso ein eiskalter Alpaka-Killer?

Die Jagdaufträge sind nur eine von vielen Möglichkeiten, um an Erfahrungspunkte zu kommen. Im ultimativen Einsteiger-Guide von MeinMMO erfahrt ihr, welche Dinge ihr noch tun könnt, um euren Charakter zu leveln: Final Fantasy XIV: Einsteiger-Guide für einen glatten Start ins MMORPG