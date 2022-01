FIFA 22 wird der neuste Ableger der Fußball-Simulation von EA und erscheint offiziell am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X | S, Stadia, PC, PS4 und Xbox One. D...

Insgesamt scheinen sich viele Spieler also über die Creampuff-Rückkehr zu freuen – und sind offenbar sogar bereit, für die Cosmetics zu investieren. Allerdings sollte man sich das immer noch zwei Mal überlegen – für 45.000 Münzen kriegt man schließlich einige richtig gute Spieler auf dem niedrig stehenden Transfermarkt in FIFA 22.

So reagiert die Community: Nun kehrt die Creampuff-Katze als “Emperor Puff” zurück – nur eben im Shop. Doch anstatt das neue Cosmetic im Shop mit Hass zu überschütten, gehen die Reaktionen der Spieler im FIFA-subreddit nahezu komplett in die andere Richtung.

Im Allgemeinen ist die Stimmung um die Shop-Cosmetics in FUT selten positiv. Doch ein Cosmetic-Set sorgt gerade für ungewohnt gute Laune in der Community. Und zwar dieses hier:

In FIFA 22 haben sich die Cosmetics im Shop ein Stück weit etabliert, doch noch immer haben Spieler so ihre Schwierigkeiten damit. Als im Oktober 2021 ein Bundle für ganze 135.000 Münzen live ging war der Ärger groß – nicht nur der Preis, sondern auch die scheinbar beliebige, unpassende Thematik des Bundles wurde hart kritisiert.

Doch in FIFA 21 unternahm EA das Experiment, solche Cosmetics auch direkt in den FUT-Shop zu stellen – und das zu im Vergleich zu Spielerkarten gepfefferten Preisen. Schon damals kam das ganze bei vielen Fans nicht gut an.

D as Problem mit den FUT-Cosmetics: Schon seit einiger Zeit sind Cosmetics wie Stadion-Anpassungen, flippige Club-Wappen oder bekloppte Trikots Teil von Ultimate Team. Man bekam sie in der Vergangenheit vor allem durch das Abschließen von Zielen, oder aus entsprechenden Packs. Da störten sie die Spieler nicht besonders und man kann viele Items auch heute noch “so nebenbei” bekommen.

