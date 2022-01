FIFA 22: TOTY Warmup Series startet heute – Was bringt das Event?

In FIFA 22 wurde ein neues Event angekündigt: “Warmup Series” soll Spieler offenbar schonmal für das kommende “Team of the Year”-Event anheizen. Was könnte das bringen?

Wann startet TOTY Warmup Series? Das TOTY-Warmup-Series-Event in FIFA 22 wurde für Freitagabend, den 14. Januar 2022, um 19:00 Uhr angekündigt.

Auf diesen Zeitpunkt läuft auch ein neuer Ladebildschirm in Ultimate Team hin:

Der Ladebildschirm zeigt einen Countdown, aber keine Hinweise

Um diese Zeit wird also das Headliners-Event in FIFA 22 enden und durch die TOTY-Vorbereitung ersetzt. Was genau das Event aber bringen wird, ist derzeit noch völlig offen – der aktuelle Ladebildschirm gibt noch keine Hinweise, was wir erwarten können. Sollte sich hier etwas ändern, halten wir euch an dieser Stelle auf dem Laufenden.

Dennoch ist die Community schon am diskutieren, was das neue FUT-Event bringen könnte.

Spieler rätseln: Was steckt im Warmup-Series-Event?

Das vermuten die Spieler: Zu den letzten Events wie beispielsweise “Headliners” gab es im Vorfeld eine Menge Leaks, was Spezialkarten und neue Promo-Teams angeht. Dieses Mal ist das bislang noch nicht der Fall.

Vor allem dürfte das Event als Hype für das TOTY verstanden werden. Denn: Aktuell läuft noch die Wahl-Phase für das beste Team des Jahres. Alles dazu erfahrt ihr hier:

In der Vergangenheit etwa gab es bei FIFA sogenannte “Nominee”-Karten für einige der TOTY-Kandidaten, die ein Ein-Punkte-Upgrade bekommen haben. Das wirkt angesichts des Titels der Promo und auch auf Grundlage dessen, dass die Nominierten nun schon länger ein Thema sind, eher unwahrscheinlich.

Im FIFA-Subreddit tippen die Spieler eher auf eine Promo, die durch SBCs und Aufgaben bestimmt ist. Dazu würde auch passen, dass bislang keine Promo-Teams mit Spezialkarten geleakt wurden. Sie vermuten, dass einige Flashback-SBCs zu FUT kommen könnten, die auf ehemaligen TOTY-Nominierten oder -Karten basieren könnten (via reddit).

Das würde auch zum “Warmup”, also einem “sich warm machen” oder “vorbereiten” passen. Schließlich ist nicht damit zu rechnen, dass dieses Vor-Event schon dermaßen starke Karten bringt, wie das TOTY selbst.

Sobald es weitere Informationen zum Event gibt, halten wir euch an dieser Stelle auf dem Laufenden.

Ansonsten ist ein neues Update in FIFA 22 gerade Thema. Während Spieler auf dem PC den neuen Patch schon haben, muss man auf den Konsolen noch warten. Hier erfahrt ihr alles zum FIFA 22 Title Update 4, das viel am Gameplay ändert.