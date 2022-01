FIFA 22: Neues Title-Update 4 ändert das Gameplay – Ecken, Torhüter, Pässe

FIFA 22 wird der neuste Ableger der Fußball-Simulation von EA und erscheint offiziell am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X | S, Stadia, PC, PS4 und Xbox One. D...

In FIFA 22 kommt außerdem das TOTY-Event immer näher. Alles zur TOTY-Wahl in Ultimate Team erfahrt ihr hier.

Weitere Anpassungen betreffen Fehler im Karriere-, Pro-Clubs- und Voltamodus sowie neue Inhalte, die hinzukommen. Dabei handelt es sich in erster Linie um Updates für Trikots, Effekte, Jubel und Ähnliches. Außerdem werden ganze 124 Star-Heads, also reale Spielergesichter, angepasst oder neu hinzugefügt. Um welche es sich dabei handelt, ist aber noch offen.

Auf den Konsolen wird man hingegen noch ein wenig auf die Änderungen warten müssen. Es dauerte in der Vergangenheit immer einige Tage, bis die Updates auch auf PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S verfügbar waren.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In FIFA 22 steht das neue Title Update 4 an. Das kommt mit zahlreichen Änderungen am Gameplay daher und löst ein nerviges Problem mit den Linien auf dem Platz.

Insert

You are going to send email to