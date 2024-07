„Glückwunsch, du schreibst mit einem 50-Jährigen“ – Fan glaubt, er chattet mit einer Twitch-Streamerin, wird enttäuscht

Dungeonborne erinnert an Escape from Tarkov, aber mit Goblins und Skeletten

In Oxygen Not Included herrschen die Gesetze der Physik

Nerdkultur: House of the Dragon Analyse: Staffel 2 Folge 3

Twitch: Trymacs bettelt Apple an, endlich mehr Geld in Handy-Games stecken zu dürfen

Womit gab der Fan an? Ein Zuschauer der beliebten Twitch-Streamerin „HoneyPuu“ wähnte sich glücklich, privaten Kontakt mit ihr zu haben. Unter einem Video der 24-Jährigen auf TikTok schrieb er: „Kaum zu glauben, dass ich sie auf Snap hab. So eine Süße.“

