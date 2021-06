The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Mehr zu den Gefährten findet ihr in diesem Guide: So könnt ihr die neuen Gefährten in ESO freischalten .

Wie fängt man mit Blackwood an? Wer direkt mit der Geschichte von Blackwood beginnen möchte, kann das Gruppenfenster (standardmäßig Taste “P” auf dem PC) öffnen und dort den Gebiets-Leitfaden öffnen. Klickt dort auf Dunkelforst und wählt dann “Erzählung beginnen”. So bekommt ihr direkt auf der Karte gezeigt, wo ihr mit der ersten Quest beginnen könnt.

Was passiert gerade bei ESO? Etwa gegen 14:00 Uhr unserer Zeit gingen die Server von The Elder Scrolls Online nach einer Wartung wieder live. Seitdem können die ersten Spieler bereits das neue Gebiet Dunkelforst erkunden, die neue Story erleben und sich die Gefährten freischalten.

Heute, am 1. Juni, erschien die neue Erweiterung Blackwood für The Elder Scrolls Online auf dem PC. Der Release lief reibungslos und wird mit einem neuen Trailer begleitet, der euch auf die düstere Story einstimmt.

