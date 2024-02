Viele Gamer lieben seine Idee – Ihr könnt das „MMORPG für Solo-Spieler“ schon jetzt auf Steam spielen

Das Rollenspiel Erenshor soll noch 2024 auf Steam erscheinen. Es wirkt auf den ersten Blick wie ein MMORPG aus den späten 1990ern bzw. frühen 2000ern, doch wir sind der einzige Mensch in dem Spiel. Alle anderen Charaktere, die wir im Spiel treffen, sind von der KI gesteuert.

Was für eine Idee steckt hinter Erenshor?

Erenshor ist ein Singleplayer-Erlebnis, das eine Hommage an MMORPGs der Vergangenheit ist. Der Entwickler sagt im reddit-Forum, dass es sich exakt wie EverQuest spielen soll.

Alle Spieler in Erenshor sind simuliert. Sie verhalten sich wie echte Menschen und laden uns beispielsweise in Gruppen ein oder spielen weiter, nachdem wir uns ausgeloggt haben.

Das Besondere am Spiel ist, dass es nicht so stressig wie ein echtes MMORPG ist. Wir können uns mehrere Wochen ausruhen, die KI-gesteuerten Spieler verbleiben auf dem ungefähren Niveau, das wir mit dem letzten Log-In hatten.

Das Spiel enthält MMORPG-typische Inhalte wie Gilden und Raids.

Wir können unsere eigenen Entscheidungen unabhängig von anderen Spielern treffen. Ob wir den Loot nur in unsere eigenen Taschen stecken oder wir unsere Spiel-Session schon nach 30 Minuten wieder beenden, interessiert die KI-Spieler nicht.

So könnte vielen Spielern der Druck genommen werden, den sie bei echten MMORPGs verspüren. Hier gibt es eine andauernde Jagd nach dem besten Loot und soziale Verpflichtungen. Vor allem dann, wenn wir einer Gilde beigetreten sind.

All diesen Stress will Erenshor nehmen. Die Spieler sollen selbst bestimmen, wann sie wie lange spielen und welchen Aktivitäten sie nachgehen. Sie müssen keine blöden Kommentare der KI-gesteuerten Spieler fürchten. Trotz allem soll es sich so anfühlen, als seien wir mit anderen Personen in einem MMORPG unterwegs.

Der Entwickler von Erenshor hat einen neuen Trailer zum Spiel hochgeladen. In diesem seht ihr, dass sich die Optik an früheren MMORPGs orientiert:

„Ich bin begeistert von der Welt, die du geschaffen hast“

Wieso sind Gamer von der Idee so angetan? Der Erfinder des MMORPGs hat seine Idee am Sonntag, dem 25.2., auf reddit vorgestellt und erhält dort viel positives Feedback.

Ein Spieler fühle sich direkt in die frühen 2000er zurückversetzt. Er sei begeistert von der Welt und fühle sich an das „klobige“ EverQuest erinnert, was er allerdings als Kompliment meint.

Die Welt sei sehr authentisch, vor allem die simulierten Spieler. Der User habe beispielsweise einem Paladin bei einem schweren Gegner geholfen. Als er in den Chat fragte, ob weitere Paladine der Quest beitreten wollten, meldete sich sogar ein KI-gesteuerter Paladin und trat der Gruppe bei.

Ein anderer User hätte gerne selbst so ein Spiel entwickelt, allerdings aus der isometrischen 2D-Ansicht, wie sie in klassischen MMOs auftrat. Doch er wolle nun den Entwickler von Erenshor bei seinem Unterfangen so gut es geht unterstützen, da sie seine eigene Idee aufgreift.

Es gibt aber auch Kritik: Ein Spieler fragt, ob das Gameplay von EverQuest nicht zu veraltet sei für das Jahr 2024. Der Entwickler entgegnet, dass es aktuell so viele neue und moderne MMORPGs geben würde, dass man sich nach alten Klassikern umschauen müsse. Deshalb entschied er sich dazu, sein Einzelspieler-MMORPG an ältere MMORPGs zu halten.

Am besten könnte sich der Kritiker durch die Demo zu Erenshor überzeugen, die es auf Steam gibt. Auch ihr könnt bei Interesse selbst einmal in den Titel hineinschnuppern. Die Demo ist völlig kostenlos und hat nur die Voraussetzung, dass ihr ein aktives Konto bei Steam besitzt.

