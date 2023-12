Der „Mobile WoW“-Klon stirbt zu Weihnachten, alle Server schließen

Für ein weiteres MMORPG gehen noch in diesem Jahr die Lichter aus. Es galt für viele als „Mobile WoW“ – und konnte sich offenbar nicht halten.

In der Welt der Mobile-Games ist vieles kurzlebig und manch ein MMORPG, dem es vermeintlich gut geht, steht plötzlich vor dem Aus. So steht es auch um „Era of Legends“, das gerne mal als Klon zu World of Warcraft angesehen wurde – nur eben als Mobile-Variante. In einigen Tagen schließen die Server permanent. Das Spiel steht damit vor dem endgültigen Aus.

Wann schließen die Server? Am 27. Dezember, also genau einen Tag nach Weihnachten, gehen bei Era of Legends die Lichter aus – und das wohl permanent. Von den Entwicklern heißt es, dass es „Zeit wird, die geheimnisvollen Länder Emonioels zu verabschieden und in neue, unerforschte Gefilde aufzubrechen.“

Die Server werden permanent abgeschaltet, eine Wiederaufnahme ist nicht gedacht.

Was sind das für Parallelen zu WoW? Wenn man sich Era of Legends anschaut, dann konnten gerade Fans von World of Warcraft einige Parallelen erkennen, die manchmal schon mehr als nur ein bisschen ähnlich wirkten:

Der Art-Style ist nahezu identisch mit World of Warcraft – Comic-Stil mit überzeichneten Rüstungen mit großen Schultern.

Die Klassen waren nahezu 1:1 übernommen – einschließlich Ideen wie dem Todesritter oder Dämonenjäger.

Viele Gebäude und Kreaturen haben große Überschneidungen mit dem Look in World of Warcraft. Teilweise sieht es so aus, als sei nur die Textur minimal abgeändert worden.

Interface-Elemente, wie etwa die Raidframes, scheinen eine direkte Kopie ohne große Abwandlungen zu sein.

Inhaltlich hat man in Era of Legends mehr oder weniger das gleich gemacht, wie auch im geistigen Vorbild – aber das ist eben auch MMORPG-Standard-Kost. Es ging in Dungeons und Raids, eine große Fantasy-Welt wollte erforscht werden oder man tobte sich in PvP-Arenen aus.

Auch wenn viele dieser Features natürlich so oder in ähnlicher Form auch in anderen MMORPGs vorkommen und WoW die Wenigsten davon erfunden hat, lässt sich bei einem Blick auf Gameplay-Videos doch deutlich erkennen, an welchen Ideen man sich da bedient hat.

Zwar gibt es auch Spiele, die deutlich dreister von Blizzard klauen, aber die „Inspiration“ war bei Era of Legends doch deutlich zu erkennen.