Das große „Battlefield-MMO“ startet auf Steam, verschwindet nach nur einem Tag

Das MMO Enlisted (PC, PS4, PS5, Xbox One/Series X) startete am 28. März auf Steam, aber bereits nach einem Tag verschwand es wieder von der Plattform. Die Schwierigkeiten waren zu groß, wie das Studio einräumt.

Das ist Enlisted:

Enlisted ist ein Squad-basiertes MMO der Entwickler Gaijin Entertainment, die für War Thunder bekannt sind. Das Spiel erschien auf PC und Konsolen im Laufe von 2021 nach einigen Betas.

Spieler kontrollieren nicht nur eine Figur, sondern einen Trupp von 3 bis 9 Soldaten. Man kämpft auf großen Karten des Zweiten Weltkriegs gegeneinander.

Enlisted wurde allgemein als positive Abwechslung im MMO-Genre empfunden: Die Idee, große militärische Schlachten nachzuspielen, brachte Enlisted früh den Vergleich zu einem „Battlefield-MMO“ ein, denn auch Battlefield war immer für große Schlachten bekannt.

Enlisted sollte “verstärkt” erscheinen, aber die Version war zu schwach

Das war der Release auf Steam: Enlisted erschien am 28. März als „Enlisted Reinforced“ auf Steam in einem Early-Access. Die Idee war, dass sich das Spiel seit dem Release so sehr weiterentwickelt hat, dass man jetzt eine verbesserte Version auf Steam vorstellen wollte.

Doch nach nur etwa 18 Stunden verschwand die Möglichkeit, Enlisted weiter herunterzuladen: Wer die Steam-Version beim Start heruntergeladen hat, kann zwar weiterspielen. Aber aktuell ist es nicht möglich, sich Enlisted neu auf Steam zu holen und zu installieren.

20 $ für ein Free2Play-Game

Was ging schief? Den Spielern wurde in einer E-Mail und in einem Post auf Steam vom 28. März erklärt: Viele Leute seien sehr unzufrieden mit der Early Access Version auf Steam gewesen:

Spieler würden sich über kostenpflichtige DLCs beschweren

oder darüber dass sie ihre Accounts nicht mit der Steam-Version verbinden könnten.

Wie mmorpg.com schreibt, war es beim verpfuschten Start auf Steam so, dass die “Standard-Version”, sich das Spiel zu holen, gleich einen kostenpflichtigen DLC-Pack umfasste, dabei ist Enlisted eigentlich ein Free2Play-Titel.

Die Problemen tue den Entwicklern leid, wie man mit einem traurigen Katzenfoto beteuert.

Man habe daher die Early-Access-Version von Steam entfernt. Wer das Paket gekauft habe, könne weiterspielen.

Es gäbe „bedeutsame technische Probleme damit“; die Accounts zu verlinken. Ohnehin sei die Steam-Version nie für so viele Spieler vorgesehen gewesen.

Wie geht es weiter? Die Entwickler wollen das Problem mit den Links lösen und “alle Aspekte von Enlisted polieren”, bevor man eine Wiederveröffentlichung auf Steam bekannt gibt.

War denn der Andrang so hoch? Eigentlich nicht, in der Spitze konnte das Spiel 254 Spieler erreichen. Aktuell spielen noch etwa 90.

Die Reviews waren allerdings mies: Von 178 Reviews waren nur 56 % negativ. Die Hauptkritik war tatsächlich, dass der Entwickler “20 $ für ein Free2Play-Game” nahm.

