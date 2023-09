Amber Heard arbeitete 2 Monate an einem Cosplay für Elon Musk, um wie seine liebste Overwatch-Heldin auszusehen

Overwatch 2: 5 Helden, die in der Beta die Matches am meisten dominieren

Leider konnte auch das Mercy-Cosplay die Beziehung nicht retten, welche kurz darauf in die Brüche ging. Unter anderem soll gemäß Isaacson eine auf beiden Seiten vorhandene Vorliebe für Theatralik und Unruhe verantwortlich für die Trennung gewesen sein. Was er damit bloß meinen könnte?

Amber Heard soll daraufhin zwei Monate damit zugebracht haben, ein Ganzkörper-Kostüm für ihn zu entwerfen und in Auftrag zu geben, um für ihn zu roleplayen. Eine originalgetreue Nachbildung von Mercys Outfit beinhaltet neben dem weißen Anzug auch eine goldene Heiligenschein-Kopfbedeckung und natürlich die leuchtenden Flügel. Das ganze Cosplay düfte also ziemlich aufwendig gewesen sein.

Was lief da zwischen den beiden? Musk, der “gut aussah, für einen Raketen-Ingenieur” soll nach Australien geflogen sein, wo sich Amber Heard gerade zum Dreh für Aquaman aufhielt. Wie Isaacson berichtet, habe er ihr gesagt, sie erinnere ihn an Mercy, seine liebste Heldin in Overwatch.

2 Jahre lang begleitete der Autor Walter Isaacson den Unternehmer Elon Musk, um dessen Biografie zu schreiben. Das Ergebnis erschien am 12. September 2023 und gewährt auf 832 Seiten Einblicke in die Person Musk – wie etwa, dass Mercy seine liebste Overwatch-Heldin ist und er auf Rollenspiele steht.

