Xbox-Spieler können Elden Ring nicht online spielen – „Wo bleibt die verdammte Bestätigung?“

Laut Personen auf Twitter soll 1.02.1 der Patch sein, mit dem die Verbindung klappen soll. Das Problem: Nicht jeder hat diesen Patch, und es gibt keine Möglichkeit, den Download zu erzwingen. Manche User müssen also offline spielen, ohne, was dagegen tun zu können.

Dass auch das aber nicht die Lösung ist, sagen auch Spieler in der MeinMMO-Community. Bastian schreibt zum Beispiel in unseren Kommentaren : „Ich spiele auch auf Xbox Series X und konnte bisher nur offline spielen. Als Versionsnummer wird mir 1.02 angezeigt.“

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to