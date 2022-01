Elden Ring will Multiplayer besser vor Cheatern schützen, aber Fans fürchten um beliebtes Feature

Wann erscheint Elden Ring? Das Action-RPG kommt am 24. Februar auf den PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S und Xbox One.

Welche Rolle spielen Modifikationen in Dark Souls? Gerade bei Langzeit-Spielern sind Mods immer ein beliebtes Mittel, um Spiele zu erweitern oder bestimmte Aspekte zu verbessern. Die Dark-Souls-Spiele werden bis heute von Moddern am Leben gehalten und mit neuen Mods versorgt. Das können kleinere Dinge sein wie bestimmte Outfits oder komplette Overhauls. Es gibt sogar Mods, die das komplette Spiel umkrempeln, inklusive eigener Story, Ausrüstung und Zaubern. Gerade solche Mods sorgen dafür, dass selbst das fast 11 Jahre alte Dark Souls 1 bis heute noch auf dem PC gespielt wird.

Was ist daran besonders? Frühere Spiele von FromSoftware, die mit Multiplayer erschienen, waren kaum vor Cheatern und Hackern geschützt. Das sorgte für einiges an Chaos im PvP und Koop.

Die PC-Version von Elden Ring wird nicht ohne Anti-Cheat-Tool erscheinen. Nun wissen wir, dass das Action-RPG zum Release mit Easy Anti Cheat bekommt. Das sorgt in der Community nun für Sorge, denn ein beliebtes Feature aus den Dark-Souls-Spielen könnte in Gefahr sein.

