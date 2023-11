Mit einer einfachen Methode und wenig Münzen bekommt ihr für den Black Friday viele Spieler

In EA FC 24 geben euch die neuen Ligen-SBCs die Möglichkeit, euren Verein von unnötigen Spielern zu befreien. Im Gegenzug erhaltet ihr gute bis sehr gute Packs. Wir verraten euch einen einfachen Trick, wie ihr mit wenig finanziellen Aufwand und etwas Packluck nahezu unendlich viel Ertrag aus dem Ligen-Upgrade herausholt.

Was sind die Ligen-SBCs? Seit vielen Jahren hat EA Sports die Ligen Squad Building Challenges als festen Bestandteil in FIFA und nun auch in EA FC 24 etabliert. Dabei könnt ihr euer überflüssiges Spielermaterial in mehrere thematische SBCs eintauschen, um nicht nur für jede Challenge eine Belohnung abzukassieren, sondern auch ein lohnenswertes Pack für den Abschluss aller Teilaufgaben zu erhalten.

Das Beste an der Ligen-SBC ist das Preis-Leistungsverhältnis. Der Gegenwert der Packs ist um ein wesentliches höher als der Marktwert der Spieler, die ihr dafür eintauschen müsst. Wir zeigen euch eine Methode, wie ihr das Ligen-Upgrade angehen solltet, um mit ein wenig Glück euer Spieler- und Münzkonto nicht zuletzt für das Black Friday Event aufzustocken.

Alle Premium-Upgrade-Gemischte-Ligen-SBCs auf einen Blick (via futbin.com)

Premium-Upgrade-Gemischte-Ligen-SBC: So nutzt ihr sie

Das solltet ihr vorab wissen: Zum Abschluss des gesamten Premium-Upgrade-Gemischte-Ligen müsst ihr vier einzelne SBCs lösen (siehe Bild). Der Gesamtpreis, falls ihr alle Spieler kaufen müsstet, beläuft sich auf rund 34.000 Münzen. Das meiste Geld geht in die Libertadores- & Sudamericana-SBC. In diesen Ligen gibt zwar viele Seltene-Goldspieler, aber die meisten davon verteilen sich auf zwei Vereine, was die Goldspieler aus anderen Vereinen 1.500 Münzen und mehr kosten lässt.

Solltet ihr neu in die Ligen-SBCs einsteigen, habt ihr aber sicherlich den ein oder anderen Spieler tauschbar oder untauschbar in eurem Verein liegen, was den Preis für jede SBC nach unten korrigiert.

Ligen SBCs: Kosten, Anforderungen, Belohnungen

Premier League & LaLiga (7.700 Münzen)

11 Spieler aus der Premier League oder LaLiga

Spieler aus einem Verein: max. 1

Selten: min. 4

Mannschaftsbewertung: min. 79

Team-Chemie: min. 10

Belohnung: Kleines Seltene Goldspieler-Pack (25.000 Münzen/untauschbar)

Bundesliga & Serie A (6.900 Münzen)

11 Spieler aus der Bundesliga oder Serie A

Spieler aus einem Verein: max. 1

Selten: min. 3

Mannschaftsbewertung: min. 77

Team-Chemie: min. 10

Belohnung: Kleines Prime-Goldspieler-Pack (22.500 Münzen/tauschbar)

Libertadores & Sudamericana (11.750 Münzen)

11 Libertadores- oder Sudamericana-Spieler

Spieler aus einem Verein: max. 1

Goldspieler: min. 3

Selten: min. 3

Mannschaftsbewertung: min. 74

Team-Chemie: min. 10

Belohnung: Prime Electrum-Spieler-Pack (20.000 Münzen/untauschbar)

Ligue 1 & Eredivisie (7.950 Münzen)

11 Spieler aus der Ligue 1 oder Eredivisie

Spieler aus einem Verein: genau 11

Selten: min. 2

Mannschaftsbewertung: min. 68

Team-Chemie: min. 10

Belohnung: Jumbo Gold Pack (10.000 Münzen/ tauschbar)

Für den Abschluss aller SBC bekommt ihr als Gruppenbelohnung ein untauschbares Prime Goldspieler-Pack im Wert von 45.000 Münzen. Bei einem Investment von 34.000 Münzen erhaltet ihr also einen Pack-Gegenwert von 123.000 Münzen und holt somit fast das Vierfache aus eurem Einsatz heraus.

Unsere Ligen-SBC-Methode für unendlich viele Packs und Spieler

So könnt ihr die Ligen-SBC ewig wiederholen: Alles, was ihr braucht, ist ein gutes Dutzend Spieler aus den vier großen europäischen Top-Ligen (England, Spanien, Italien, Deutschland). Sollte euer Verein nicht so üppiges Spielermaterial bieten, wäre ein kleines Startkapital von ungefähr 15.000 Münzen hilfreich. Mit diesem Kapital kauft ihr Spieler mit den benötigten Anforderungen ein.

Falls ihr im Transfergeschäft noch unerfahren seid oder einfach ein paar Münzen verdienen wollt, könnt ihr euch gerne unsere Tipps zum Transfermarkt in EA FC 24 anschauen.

Arbeitet euch von der SBC mit dem höchst geforderten Mannschafts-Rating bis zur niedrigsten Mannschaftsbewertung durch. Die untauschbaren Packs Premier League & LaLiga oder Libertadores & Sudamericana bescheren euch im Idealfall schon einen guten Spieler mit einer Gesamtwertung von 83 oder höher. Wenn es schlecht läuft, könnt ihr die weniger guten Spieler gleich wieder für die nächste Runde der Ligen-SBC nutzen.

Aus den tauschbaren Packs versucht ihr, alles gewinnbringend zu verkaufen. Aufgrund diverser anderer SBCs ist fast jede Karte aus den europäischen Top-Ligen momentan mehr wert als der bloße Abstoßpreis. Nehmt euch also die Zeit und checkt unbedingt den Marktpreis eines jeden Spielers ab, um das Maximum an Transfererlös zu bekommen.

Mit Glück erhaltet ihr auch mal einen 84er, 85er oder sogar Spieler mit 86er-Rating oder höher. Wenn ihr ein oder zwei Karten mit 86+ ziehen solltet, habt ihr das Geld für die nächste(n) Runde(n) schon wieder drin.

Mit den gecrafteten Packs füllt ihr nicht nur euren Verein für einen neue Runde Ligen-SBC auf, sondern stockt euer Spielerkonto mit 81er- und 82er-Karten auf, die auch gerade ein paar Coins auf dem Transfermarkt einbringen. Generell solltet ihr darauf achten, dass ihr zum Black Friday gewisse Spieler in eurem Verein habt, um Münzen zu sparen oder sogar selbst Münzen zu verdienen.