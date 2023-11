EA FC 24: 3 Tipps für mehr Münzen zum Black Friday: So nutzt ihr den Transfermarkt zu eurem Vorteil

Am 24.11.23 kommt der Black Friday auch zu EA FC 24. Eine Woche vorher wirft er schon seine Schatten voraus. Wir geben euch die wichtigsten Tipps zu Käufen und Verkäufen auf Transfermarkt, damit ihr bestens auf das Event vorbereitet sein und nicht nur Münzen sparen, sondern auch verdienen könnt.

Was erwartet euch beim Black Friday in EA FC 24? Zum Black Friday lohnt es sich regelmäßig in Ultimate Team vorbeizuschauen. Hier erwarten euch beispielsweise Flash-SBCs, die nur für einen kurzen Zeitraum von ein oder zwei Stunden verfügbar sein werden und euch teils teure Packs im Gegenwert von 25.000 oder sogar 50.000 Münzen verschaffen können.

Zusätzlich können auch Spieler-SBCs oder Gamble-SBCs erscheinen, die ihr vielleicht innerhalb weniger Tage abschließen müsst. Besonders beliebt sind in diesem Zusammenhang Hero- oder Icon-Upgrades sowie Flashback-SBCs von altgedienten Stars, die dadurch wieder einen frischen Anstrich bekommen.

Bei aller Vorfreude solltet ihr in Vorbereitung auf den Black Friday die Chance wahrnehmen, den Transfermarkt zu euren Gunsten zu nutzen. Den alle SBCs haben gemeinsam, dass ihr und alle anderen für ihren Abschluss bestimmte Karten benötigen werdet.

Wir zeigen euch, in welche Karten ihr in den nächsten Tagen investieren solltet, damit ihr zum einen selbst nicht viele Münzen ausgeben müsst, zum anderen vielleicht sogar den ein oder anderen Spieler für einen ordentlichen Gewinn verkaufen könnt.

Einkaufen für den Black Friday: Diese Tipps solltet ihr beachten

Welche Spieler solltet ihr auf dem Transfermarkt kaufen? Eine eindeutige Antwort gibt es auf diese Frage nicht, denn wir können nicht mit voller Überzeugung behaupten, dass der Black Friday genauso abläuft wie die letzten Jahre. Allerdings können wir anhand der letztjährigen zum Black Friday erschienenen SBCs in FIFA 23 Prognosen aufstellen, welche Spieler begehrt sein und deshalb auch teuer werden könnten.

Im Folgenden gehen wir auf die einzelnen Karten-Gruppen ein, in die es sich unserer Meinung nach lohnen wird, zu investieren:

1. Tipp: Kauft 80+-Karten, die Perfect Links haben und auf der Außenbahn spielen:

Die bereits angesprochenen Flash-SBCs sind eine sehr gute Gelegenheit, schnell an Packs zu kommen. Sie könnten erfahrungsgemäß aber zum Teil etwas knifflig werden. So gehen wir davon aus, dass einige von euch verlangen, eine Chemie von 25 oder mehr mit zusätzlichen komplizierten Anforderungen zu erreichen, gleichzeitig aber auch ein Team-Rating von mindestens 80 auf die Beine zu stellen.

Das bedeutet, dass ihr bestimmte Spieler aus bestimmten Ligen benötigen werdet, die gut miteinander verlinkbar sind, zum Beispiel im gleichen Verein spielen und der gleichen Nationalität angehören. Im Fokus stehen meistens die großen europäischen Ligen aus England, Spanien, Deutschland, Italien und Frankreich. Hier lohnt es sich, die Vereine durchzugehen und Spieler, die zusammen eine perfekte Chemie ergeben, einzukaufen.

Haltet zudem nach Spielern auf den Außenbahnen, sprich, LM, LF, LV, LAV oder auf der Gegenseite RM, RF, RV oder RAV Ausschau, denn diese sind meist seltener im Spiel und somit auch teurer auf dem Transfermarkt.

Dabei kann euch die EA-FC-24-Datenbank von futbin helfen. Unter dem Link könnt ihr aus jeder Liga und in jedem Verein die Perfect Links ausfindig machen.

Deutsche Perfect Links bei Bayern München (via fubtin.com)

Wenn ihr euch hier eine gewisse Anzahl an Paaren zusammengekauft habt, seid ihr soso weitweit schonmal für die Flash-SBCs gewappnet. Nun stellt sich für euch sicherlich die Frage, wie teuer die Spieler sein dürfen, die ihr auf Vorbereitung für den Black Friday einkaufen werdet. Darauf gehen wir im nächsten Schritt ein.

2. Tipp: Kauft oder erbietet die Spieler für den Mindestpreis

Für wie viele Münzen solltet ihr die Spieler kaufen? Ihr solltet versuchen, die Karten für den Mindestpreis einzukaufen. Das bedeutet, seltene Goldspieler sollt ihr am besten für 650 Münzen per Gebot oder als Sofortkauf auf dem Transfermarkt erwerben. Für nicht seltene Goldkarten solltet ihr nicht über 500 Münzen ausgeben, besser wäre für 400 oder sogar nur 350 Münzen zuzuschlagen.

Wählt dafür am besten eine Mischung aus den Methoden Sofortkauf und Bieten.

So funktioniert der Sofortkauf: Wenn ihr gerade etwas mehr Zeit habt, könnt ihr die Spieler, die ihr euch ausgesucht habt, versuchen für den Niedrigstpreis zu bekommen, indem ihr den maximalen Sofortkauf-Preis auf die oben angegebenen Höchstsummen festlegt. Sollte eure Suche keine Treffer ergeben, dann aktualisiert den Suchverlauf, indem ihr den Gebotspreis nach oben oder unten schraubt und dann einen neuen Suchvorgang startet. Sollte euch ein Spieler angezeigt werden, müsst ihr richtig schnell sein.

Dafür bietet sich besonders die Web App von EA FC 24 an. Wie es richtig funktioniert, erklärt euch TikToker BetzebubTV:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt. TikTok Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum TikTok Inhalt

Das hier beschriebene Snipen auf dem Transfermarkt benötigt allerdings Übung, schnelle Finger und vor allem Zeit.

So solltet ihr das Bieten nutzen: Deshalb solltet ihr auch das normale Erbieten in Betracht ziehen. Fünf bis zehn Minuten bevor ihr euch ausloggt, könnt ihr zum Beispiel für einen ausgewählten Spieler, der viele hundert Male auf dem Transfermarkt angezeigt wird, gleichzeitig bieten. Der Großteil eurer Gebote wird sicherlich nicht zum Erfolg führen, aber mit ein wenig Glück, gehören ein oder zwei Spieler nach Ablauf der Zeit euch.

Die überflüssigen Karten behaltet ihr am besten auf eurer Transferliste, denn sollten die Prognosen stimmen, lohnt es sich finanziell, nicht nur für den Eigenbedarf einzukaufen, sondern ihr könnt mit den überflüssigen Spielern auch noch auf Gewinn hoffen.

Stichwort Gewinn: Diese Evolution-Karte ist ein absoluter Gewinn für jede Mannschaft. Holt euch den besten Rechtsverteidiger.

3. Tipp: Investiert eure Münzen in Spieler mit 83 oder mehr

Wofür braucht ihr high-rated Spieler? Es sind nicht nur die Flash-SBCs, die den Black Friday so besonders machen. Gamble-SBCs wie garantierte Icon- oder Hero-Packs oder auch Upgrade Packs waren fester Bestandteil des Black-Friday-Contents der vergangenen Jahre.

Im Gegensatz zu den Flash-SBCs sind diese Gamble-SBCs weniger darauf ausgerichtet, komplizierte Anforderungen zu haben und oder einen hohen Chemiewert zu verlangen, sondern sie erfordern Teams mit einer hohen Gesamtwertung. Daher könnt es sich lohnen euren Verein auch mit Spielern mit einem Rating von 83 oder höher aufzustocken.

Allerdings gilt auch hier, dass ihr nicht vorschnell auf dem Transfermarkt agieren solltet, sondern euch zunächst einen Überblick über den derzeitigen Durchschnittspreis der einzelnen Karten verschafft. Dazu könnte euch folgende Cheapest-by-Rating-Funktion von Futbin eine Hilfe sein.

Die günstigsten Spieler für die Ratings 83, 84 und 85 (via fubtin.com

Hier seht ihr alle Spieler eines Ratings beginnend mit den günstigsten Preisen aufgelistet. Schaut durch die Liste und versucht, die Spieler durch Sofortkauf oder durch Bieten (siehe 2. Tipp) zu bekommen.

Wir empfehlen euch das Hauptaugenmerk auf Spieler mit einem Rating von bis zu 86 zu legen, da hier das Investment noch überschaubar ist. Optimal wäre es, mindestens zehn Spieler jeder Bewertung (83,84,85,86) einzukaufen, um euren Eigenbedarf abzudecken.

Wenn ihr gerade eh viele Münzen auf dem Konto habt und nicht wisst, was damit anzufangen, dann könnt ihr auch etwas spekulieren und noch mehr Karten einkaufen. Im besten Fall werdet ihr diese für doppelt oder dreifach so viele Münzen am Black Friday los.

Damit sind wir am Ende unserer Tipps zur Vorbereitung auf den Black Friday angelangt. Solltet ihr generell noch ein paar Ratschläge für Transfervorgänge in EA FC 24 brauchen, schaut euch gerne unsere allgemeinen Trading-Tipps an.