EA FC 24: Black Friday startet morgen – Was erwartet euch im Event?

In EA FC 24 startet der Black Friday an einem Mittwoch: Schon ab morgen wird das Event beginnen. Womit kann man rechnen?

Wann startet der Black Friday in EA FC? Das Black-Friday-Event startet in EA FC 24 am Mittwoch, den 22. November 2023 um 19:00 Uhr.

Das zeigt ein aktueller Ladebildschirm in Ultimate Team, den ihr hier auch im Titelbild sehen könnt. Auf dem Bildschirm läuft ein Countdown ab, der am Mittwochabend endet.

Doch womit kann man bei diesem Event rechnen?

Was bringt der Black Friday in EA FC 24?

Das könnte das Event bringen: Der Black Friday ist ein Event, das schon in der FIFA-Reihe regelmäßig lief und nun auch in EA FC 24 übernommen wird.

Klassischerweise dürfte zu diesem Event ein “Best of TOTW” kommen. Darauf weisen vermutlich auch die TOTW-Karten im Ladebildschirm hin. Das wäre also eine Gelegenheit, nochmal zu versuchen, die bisher besten Team-of-the-Week-Spieler für sein Team zu bekommen.

Zum anderen ist damit zu rechnen, dass im Black-Friday-Event auch spezielle Angebote in Ultimate Team aktiv werden. Zum Black-Friday-Event in FIFA 23 gab es beispielsweise kurzzeitig 10-Münzen-Packs, die euch ein paar Boni bringen konnten.

Darüber hinaus ist mit speziellen Packs im Shop und Flash-SBCs zu rechnen. In der Vergangenheit gab es über den Tag hinweg Squad Building Challenges, die immer nur kurzzeitig verfügbar waren und somit schnell gelöst werden mussten.

Bislang handelt es sich hierbei aber nur um Spekulation. Welche Inhalte das Event offiziell bringen wird, bleibt vorerst noch abzuwarten, bis es offizielle Informationen seitens EA Sports zum Ablauf gibt.

Wir halten euch an dieser Stelle auf dem Laufenden!

Leaks zum Event sprechen von “Thunderstruck”

Könnte noch mehr kommen? Möglich, denn in der Vergangenheit gab es zum Black Friday noch mehr Spezialkarten. In FIFA 23 wurden zu dem Event etwa die “World Cup Icons” und die “Road to the World Cup”-Karten veröffentlicht.

Dazu passen Leaks, die aktuell in den sozialen Medien die Runde machen. So sprechen etwa die Leaker “Fut Sheriff” und “Fut Scoreboard” auf Twitter / X von einem “Thunderstruck”-Event:

Das könnte dann am Freitag, also dem tatsächlichen Black Friday, starten. Was genau darin stecken soll, ist allerdings noch unklar. Es scheint sich allerdings um eine Variante von normalen und Icon-Karten zu handeln, die Upgrades bekommen.

Doch auch hier heißt es erstmal noch: Abwarten, bis offizielle Informationen seitens EA bekannt sind.

Grundsätzlich könnt ihr euch aber schonmal auf den Black Friday vorbereiten: Hier findet ihr 3 Tipps, wie ihr den Transfermarkt in EA FC 24 zu eurem Vorteil nutzt.