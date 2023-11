TOTW 10 Predictions: Das zehnte Team der Woche verspricht viele starke Ratings – Mit Salah und Bonmati

Für EA FC 24 steht an diesem Mittwoch das TOTW 10 (Team of the Week) auf dem Programm. Ihr könnt bei MeinMMO nachlesen, welche Spieler im neuen Team der Woche auftauchen könnten. Es besteht sogar die Chance, dass die Startelf fast nur aus Spielern mit einem 85er-Rating oder höher besteht.

Das ist das Team of the Week: An jedem Mittwoch wird in Ultimate Team ein neues TOTW veröffentlicht. Dieses Team setzt sich aus Spielern zusammen, die in der vergangenen Woche mit beeindruckenden Leistungen überzeugt haben. Diese Kicker werden dann mit verbesserten Inform-Spezialkarten belohnt, die eine ganze Woche lang in den Packs verfügbar sind. Und auch in der Länderspielpause werden die besten Spieler in ihren Nationalmannschaften unter die Lupe genommen.

Das sind die TOTW-Predictions: Die TOTW-Predictions sind Vorhersagen aus der Community, die zu erraten versuchen, welche Spieler es ins Team der Woche schaffen könnten. Sie bieten einen guten Überblick darüber, welche Karte möglicherweise ein Inform-Upgrade erhalten könnte.

Wichtig ist jedoch zu betonen, dass es sich dabei um theoretische Vorhersagen handelt und keinesfalls um Garantien. Das TOTW 10 am kommenden Mittwoch könnte sich am Ende doch etwas anders gestalten, als es die Predictions vermuten lassen. Bisher lagen wir mit den Predictions ganz gut und stellen euch nun unsere Vorhersagen für das zehnte TOTW vor.

Die Vorhersage zum Team of the Week 10 in EA FC 24 Ultimate Team

Die Predictions zum nächsten Team der Woche stammen von der FUT-Seite fifaultimateteam.

Torhüter

TW: Hrádecký (Bayer Leverkusen)

Verteidiger

IV: Alaba (Real Madrid)

IV: Araujo (FC Barcelona)

RF: Cancelo (FC Barcelona)

Mittelfeldspieler

MS: Szoboszlai (Liverpool FC)

ZM: Aitana Bonmatí (FC Barcelona)

LF: Chiesa (Juventus Turin)

RM: Coman (FC Bayern)

Stürmer

LF: Díaz (FC Liverpool)

ST: Lukaku (FC Roma)

ST: Salah (FC Liverpool)

TOTW 10 Ersatzbank:

TW: Berisha (FC Empoli)

RV: Darmian (Inter Mailand)

RV: Clauss (Olympique Marseille)

IV: Le Normand (Real Sociedad)

ZM: Fofana (Al-Nassr)

LF: Haraslín (Sparta Prag)

LM: Traoré(AFC Bournemouth)

LF: James (FC Chelsea)

ST: Gerson Rodrigues (Sivasspor)

ST: Konaté (RB Salzburg)

ST: Maclaren (Melbourne City)

ST: Ueda (Feyenord Rotterdam)

Mögliche Besonderheiten in TOTW 10

Was könnte TOTW 10 auszeichnen? Sollten die Vorhersagen eintreffen, wäre es die erste TOWT-Startelf, die keinen Spieler unter 85 beinhalten würde und somit ein sehr gutes Rating aufweisen könnte.

Außerdem gibt es mit dem FC Liverpool und dem FC Barcelona gleich zwei Vereine, die jeweils 3 Kandidaten für einen Platz im zehnten Team der Woche ins Rennen schicken.

Ein absolutes Highlight wäre Mo Salah, der neben seiner Spieler-des-Monats-Karte dann auch eine gleichwertige TOTW-Version erhalten würde.

Wir bleiben gespannt und halten euch auf dem Laufenden, sobald das neue TOTW erscheint.

Diesen Freitag findet der Black Friday statt. Das verspricht auch für Ultimate Team eine spannende Zeit. Um optimal vorbereitetet zu sein, empfehlen wir euch unsere 3 Transfermarkt-Tipps für mehr Münzen pünktlich zum Black Friday.