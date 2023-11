Völlig bescheuertes RPG erinnert an Baldur’s Gate 3 in lustig, ist gerade kostenlos mit Prime Gaming

Wer Baldur’s Gate 3 mag, sollte sich Dungeon of Naheulbeuk ansehen. Das Fantasy-RPG erzählt eine spannende Geschichte mit einer riesigen Portion bescheuertem Humor – und ist gerade kostenlos, wenn ihr „Twitch Prime“-Kunde seid.

Was ist das für ein Spiel?

In The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos spielt ihr eine Truppe von Abenteurern, die wichtige Aufgaben erledigen sollen … dafür aber nur bedingt geeignet sind.

Im Kern ist das Spiel ein taktisches RPG, also ähnlich wie Baldur’s Gate 3: Kämpfe laufen rundenbasiert ab, jeder Charakter hat besondere Fähigkeiten und Dialoge mit anderen Charakteren bringen euch in der Story weiter.

Anders als die meisten RPGs nimmt sich Dungeon of Naheulbeuk allerdings nicht sonderlich ernst, was ihr vielleicht schon am Namen gemerkt habt.

Das macht Dungeon of Naheulbeuk aus: Das Rollenspiel basiert auf einer Audio-Comedy-Serie des französischen Autors John Lang, in der vor allem bekannte Rollenspiel-Tropen parodiert werden sollten.

Genau das kommt in Dungeon of Naheulbeuk besonders stark durch. Ihr spielt keine Truppe von Weltrettern, sondern absolute Antihelden, die jedes Klischee mitnehmen, das es irgendwie gibt:

der tapfere Anführer hält sich für deutlich besser, als er eigentlich ist

der schleichende Schurke ist absolut paranoid und traut nichts und niemandem

die hübsche Elfen-Jägerin trägt betont wenig und achtet mehr auf ihr Äußeres als auf etwas anderes

der Zwergen-Krieger ist zwar stark, aber enorm gierig und kann die Finger von keinem Schatz lassen

der Barbar der Gruppe… smasht. Denken ist nicht so seins

Anders als Baldur’s Gate 3 setzt das Spiel auf eine Comic-Grafik und viel Humor. Es soll vor allem unterhaltsam sein. Es gibt zwar eine spannende Story, die Witze und blöden Gespräche der Charaktere sind aber das Highlight.

88 % positiv auf Steam, kostenlos mit Twitch Prime

Auf Steam hat The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos eine Bewertung von 88 % und ist damit „sehr positiv“, wobei die kürzlichen Bewertungen etwas abfallen. Die Spieler loben vor allem die „süße und quirlige“ Art des Spiels und dass es auch mit schwacher Technik flüssig läuft.

Besonders toll sei das Gefühl, dass man sich wirklich in einer Dungeons-&-Dragons-Gruppe befinde: die bescheuerte Witze und überzogenen Charaktere kenne wirklich jeder. Vor allem im Angebot solle man sich das Spiel nicht entgehen lassen:

Ich habe das Spiel selbst schon eine Weile gezockt und muss sagen, dass vor allem die deutsche Vollvertonung grandios ist. Die Synchronsprecher verkörpern die Charaktere hervorragend und besonders charmant finde ich die Erzählerin mit französischem Akzent. Das zeigt ein wenig: das Studio ist seinen Wurzeln treu und spielt mit seiner Herkunft.

Größtes Manko bisher ist für mich das Kampf-System, das stark auf Deckung und Positionen aufbaut. Hier ginge noch mehr, finde ich, aber alles in allem fühle ich mich gut unterhalten.

Zwar kam ich bisher noch nicht dazu, Dungeon of Naheulbeuk besonders lange zu spielen, aber schon in den ersten Stunden war ich hervorragend unterhalten. Ich habe weit häufiger gelacht als in den meisten Spielen, die ich bisher gezockt habe.

Dungeon of Naheulbeuk ist gerade die perfekte Überbrückung zum nächsten Hit, der ansteht:

